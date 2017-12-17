Şenol Güneş: “Bana ‘Arda nasıl’ diye sorarsanız…”
Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 5-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Arda Turan ile ilgili, "Ben buradayım. Saha dışındaki olaylarla ilgili konuşacak bir şeyim yok. Sivasspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Bana 'Arda nasıl' diye sorarsan 'iyi' derim. Benim bunları konuşmaya yetkim yok" dedi.
Beşiktaş’ın evinde Osmanlıspor’u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, son günlerde gündeme gelen Arda Turan’ın Beşiktaş’ta forma giyeceği yönündeki söylentiler üzerine de konuştu.
Güneş, “Ben buradayım. Saha dışındaki olaylarla ilgili konuşacak bir şeyim yok. Sivasspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Bana ‘Arda nasıl’ diye sorarsan ‘iyi’ derim. Benim bunları konuşmaya yetkim yok. Sadece elimdeki oyuncuları konuşacağım ve takımı Sivasspor maçına hazırlayacağım” dedi.