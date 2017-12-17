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Şenol Güneş: “Bana ‘Arda nasıl’ diye sorarsanız…”

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 5-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Arda Turan ile ilgili, "Ben buradayım. Saha dışındaki olaylarla ilgili konuşacak bir şeyim yok. Sivasspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Bana 'Arda nasıl' diye sorarsan 'iyi' derim. Benim bunları konuşmaya yetkim yok" dedi.
23:5417 Aralık 2017
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Şenol Güneş: “Bana ‘Arda nasıl’ diye sorarsanız…”

Beşiktaş’ın evinde Osmanlıspor’u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, son günlerde gündeme gelen Arda Turan’ın Beşiktaş’ta forma giyeceği yönündeki söylentiler üzerine de konuştu.

Güneş, “Ben buradayım. Saha dışındaki olaylarla ilgili konuşacak bir şeyim yok. Sivasspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Bana ‘Arda nasıl’ diye sorarsan ‘iyi’ derim. Benim bunları konuşmaya yetkim yok. Sadece elimdeki oyuncuları konuşacağım ve takımı Sivasspor maçına hazırlayacağım” dedi. 17 Aralık 2017 Şenol Güneş: Puanlara bakmayı şu an doğru bulmuyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
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