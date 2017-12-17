Sahayı su bastı, maç tatil edildi

Edirne Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta bugün oynanan Uzunköprüspor - Gaziosmanpaşa karşılaşması yoğun yağış sonucu sahayı su basması nedeniyle 54. dakikada tatil edildi.

Ülke genelindeki yoğun yağış gündelik hayatı olduğu gibi spor müsabakalarını da olumsuz etkiliyor. Bugün Edirne BAL Ligi’nin 12. haftasında Ergene Şehir Stadyumu’nda oynanan Uzunköprüspor – Gaziosmanpaşa maçı da söz konusu koşullar nedeniyle yarıda kaldı.

Mücadele başladıktan sonra şiddetini arttıran yağmur sebebiyle karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sahayı su bastı. Bunun üzerine hakem Zeki Erdem Şen de müsabakayı 54. dakikada tatil etti. Maçın geriye kalan kısmının ne zaman oynanacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak. MAÇ SONUCU: Altınordu 1-1 Adana Demirspor | TFF 1. Lig 16. hafta TFF 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Altınordu ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku