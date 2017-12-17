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Ryan Babel: ‘Makinenin dişlileri yeniden dönmeye başladı’

Beşiktaş'ın konuğu Osmanlıspor karşısında 5-1'lik bir galibiyet elde ettiği maçın ardından 3 golle yıldızlaşan Ryan Babel konuştu. Babel, "Harika bir duygu. Buradaki 100. golü atmış olmak. Daha da önemlisi bu akşam 3 puanı almaktı. Deyim yerindeyse makinenin dişlileri tekrar dönmeye başladı" dedi.
22:0917 Aralık 2017
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Ryan Babel: ‘Makinenin dişlileri yeniden dönmeye başladı’

Beşiktaş’ın konuğu Osmanlıspor’u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından attığı üç golle gecenin yıldızı olan Ryan Babel açıklamalarda bulundu. Hollandalı deneyimli yıldız, “Harika bir duygu. Buradaki 100. golü atmış olmak. Daha da önemlisi bu akşam 3 puanı almaktı. Deyim yerindeyse makinenin dişlileri tekrar dönmeye başladı” ifadelerini kullandı.

17 Aralık 2017 MAÇ SONUCU | Beşiktaş Osmanlıspor: 5-1 (Maç sona erdi) Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Beşiktaş Osmanlıspor maçı ile devam etti. Beşiktaş 5-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Babel attığı üç golle yıldızlaşırken Negredo ve Cenk Tosun da golleriyle şova dahil oldu. İlgili Haberi Oku

Vodafone Park’taki 100. gole de imza atan ve bu sezon toplamda 7 gol ve 2 asistlik performansıyla beğeni toplayan Babel, “Harika bir takımdayım. Taraftarın çok büyük bir katkısı var. Takım arkadaşlarım ellerinden gelen yardımı sağlıyor. Böyle oldukça iyiye doğru gidiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Negredo da şu ifadeleri kullandı:

 

17 Aralık 2017 Ryan Babel büyüsü! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı Beşiktaş'ın evinde Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta Ryan Babel şov yaptı. Hollandalı yıldız sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Osmanlıspor ryan babel spor toto süper lig
Son güncelleme: 00:39 | 18.12.2017
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