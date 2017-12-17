Ryan Babel büyüsü! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş'ın evinde Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta Ryan Babel şov yaptı. Hollandalı yıldız sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu.

Süper Lig’in 16.haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Osmanlıspor’u 5-1 mağlup ettiği maçta Ryan Babel rüzgarı esti. Arka arkaya attığı 3 golle maçı koparan ve kulüp kariyerindeki ilk hat-trickini yapan Ryan Babel ortaya koyduğu performansla adeta büyüledi.

Beşiktaş’ın bu sezon en farklı skorla kazandığı maçta büyük katkı sağlayan Ryan Babel, siyah beyazlı taraftarları adeta mest etti. Maçın adamı olan Babel için sosyal medyada yüzlerce tweet atıldı. Hollandalı yıldız Türkiye gündemine oturdu.

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İŞTE BABEL İÇİN YAPILAN O YORUMLAR:

Ryan Babel birazdan Cumhuriyeti ilan edecek. — Gamze Hazır (@kkartaliice1903) 17 Aralık 2017

Trafona gurban Ryan Babel — TEDAŞ (@tedaselectricas) 17 Aralık 2017

Ryan Babel, Beşiktaşın Beşiktaş olmasını sağlayan nacizane oyunculardan birisi. Yerini kimle doldurabilirler? — Umut Beker (@umutbeker10) 17 Aralık 2017

Ryan Babel emekli yürümeye geldi diyenlerede selamlar (Şenol Güneş) farkı — Melih M. (@melih_mm) 17 Aralık 2017

Ryan Babel’den bi açıklama gelecek Maçtan sonra Doğum günümdü diye — Berfin Aytek (@BerfinAytek) 17 Aralık 2017

Yaşı ilerledikçe daha da bir başka oynayan adam… Ryan Babel.. — Sabri Talu (@talusabri) 17 Aralık 2017

Galatasaray’da Tudor’un yerine Ryan Babel gelse adamlar daha iyi kariyer yapar!Imparator Ryan BABEL @Ryanbabel — Ebû Bekir (@ebubekirsogutlu) 17 Aralık 2017