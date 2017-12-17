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Ryan Babel büyüsü! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş'ın evinde Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta Ryan Babel şov yaptı. Hollandalı yıldız sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu.
21:3117 Aralık 2017
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Ryan Babel büyüsü! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Süper Lig’in 16.haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Osmanlıspor’u 5-1 mağlup ettiği maçta Ryan Babel rüzgarı esti. Arka arkaya attığı 3 golle maçı koparan ve kulüp kariyerindeki ilk hat-trickini yapan Ryan Babel ortaya koyduğu performansla adeta büyüledi.

Beşiktaş’ın bu sezon en farklı skorla kazandığı maçta büyük katkı sağlayan Ryan Babel, siyah beyazlı taraftarları adeta mest etti. Maçın adamı olan Babel için sosyal medyada yüzlerce tweet atıldı. Hollandalı yıldız Türkiye gündemine oturdu.

17 Aralık 2017 Gökhan `Gönül`leri fethetti Beşiktaş'ın Vodafone Stadı'nda Osmanlıspor'u ağırladığı karşılaşmada Gökhan Gönül yaptığı hareketle alkış aldı. İlgili Haberi Oku

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Etiketler
beşiktaş Osmanlıspor ryan babel
Son güncelleme: 21:50 | 17.12.2017
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