Rıdvan Dilmen: Fatih Terim yüzde 99 gelmeli!

Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.

NTVSpor’da yayınlanan programda Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor için çok çarpıcı ifadeler kullandı. Fatih Terim’in yüzde yüz gelmesi gerektiğini söyleyen Dilmen, ‘Tudor bir kaç maç sonra gidecek’ dedi. İşte Rıdvan Dilmen’in değerlendirmeleri…

Galatasaray'da isyan: 'Eşi evden gönderirdi!' Süper Lig'in 16.haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatya'ya konuk olan Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapatınca sarı kırmızılı taraftarlar Teknik Direktör Igor Tudor'a sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

‘İÇERİDE 10 KİŞİ ÇEVİRMEK KOLAY’

Galatasaray çekirge misali. İçeride 10 kişi Akhisar’da 2-0’dan çevirmek kolay… Galatasaraylı seyirciler maçın son dakikası oynanırken heyecanla maçı izlerken, Muslera ceza alanına geldi. Pasla kullandılar. Niye pas yapıyorsunuz, kaleci niye geldi oraya? Tudor hariç 11 kişi orada.

‘GALATASARAY’I ÇALIŞMAM!’

Sabah kahvaltı yaparken Galatasaraylılar liderdi, belki yarından itibaren 3. olacaklar. Bugün Malatya daha iyi, daha etkili oynadı. Erol Bulut 7 gündür Galatasaray’ı çalıştırıyordur. Erol Bulut’un yerinde olsam Galatasaray’a çalışmam. Ne oynayacağı belli değil ki!

‘BİR KAÇ MAÇ SONRA GİDECEK’

Anladım ki içeride Tudor değil taraftar maçları kazanıyor. Bir de Fatih Terim’den bahsedelim. Oyuncular da biliyor. Tudor, birkaç maç sonra gidecek. Böyle düşünüyorlardır. Ben Tudor’un en büyük şanssızlığının Terim’in Milli Takım Teknik Direktörü olmaması diye düşünüyorum.

‘TERİM YÜZDE 99 GELMEDİ’

Galatasaray’ın şampiyonluk şansı yüzde 20 ise, Fatih Terim gelirse yüzde 5 daha atarım. 5 takım arasında Galatasaray’ın şansı yüzde 25 olur. Terim yüzde 99 gelmeli. Yüzde yüz Tudor’la devam edemezsiniz.

‘OYUNCULARI KAYBETTİN, BU TAKIM CANSIZ’

Bu takımın canlanması lazım. Bu takım cansız. Kaleci gelmiş, son dakika orta yapamıyor takım. Kan değişikliği lazım. Tudor öyle bir teknik adam ki takımına çok güveniyor. Ama realiteden uzaklaşmamak lazım. Kaybettin oyuncuları…

‘ÖZBEK’İN BİR MERMİSİ KALDI’

Göztepe, bu hafta kazanırsa haftaya Galatasaray’ı yenebilirler. Galatasaray bir anda beşinciliğe düşebilir. Tudor ile bu iş olmaz. Bir an önce arayışlara başlamalılar. Dursun Özbek’in bir mermisi kaldı. Son hamle bu. Eğer olmazsa giderken başkanı da götürür.

‘TUDOR FAZLA GÜVENİYOR’

Galatasaray’da oyuncular inanmıyor. Tudor, bu takıma fazla güveniyor, her şeyi oynayabiliyor zannediyor. Muslera son topta ceza alanına giriyor, oyuncular pas yapıyor. Taç oluyor, hala tacı kısa kullanıyorlar. Galatasaray ligde ilk kez üçüncülüğe düşecek

‘BAŞKAN OLSAM TERİM’İ ALIRIM’

Biz görüyoruz da gerçekleri, oyuncu görmüyor mu? Feghouli de, Muslera da, Maicon da, Linnes de, Yasin de, Tudor birkaç maç sonra gidecek diye düşünüyor. Bu takımın en büyük şanssızlığı, Fatih Terim’in milli takımın başında olmaması. Galatasaray ile çok bütünleşmiş bir teknik adam. Tudor çok başarılı da olsa, Terim konuşulur.. Ben Galatasaray başkanı olsam, Fatih Terim’i alırım. Ama bir rakip olarak, Fatih Terim’i istemem.