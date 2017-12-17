Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: ‘Beşiktaş haklı bir galibiyet aldı’

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 5-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, kötü oynadıklarını belirterek, “Beşiktaş haklı bir galibiyet aldı” dedi.

Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. 5-1 mağlup olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Buz, “Bizim açımızdan ağır bir yenilgi oldu. Beşiktaş çok haklı bir galibiyet aldı. 90 dakika içinde ne defansif anlamda, ne de ofansif anlamda istediklerimizi sahaya yansıtabildik. 2-0, özellikle de 3-0'dan sonra böyle bir taraftarın önünden geri dönmek kolay değil.

Normalde geri dönüş yapabilecek bir takımız ama Beşiktaş gibi güçlü bir takımla oynayınca bu biraz zor oluyor. İyi oynamadık ve Beşiktaş da çok iyi oynadı. Bizim ligdeki rakibimiz Beşiktaş değil. Hedefimiz ligde kalmak. Önümüzdeki hafta Akhisar'la oynayacağız ve bu maça hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

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