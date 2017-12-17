Muah Thai boksörü Jonny Bets’in korkunç sakatlığı! Son durumu…

Muay Thai boksörü Jonny Bets, Tayland'daki bir maçta rakibinin dirseğinin kafasına gelmesi sonucu korkutucu bir sakatlık yaşadı. Alnında çukur oluşan Bets ameliyat geçirirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Muay Thai boksörü Jonny Bets’in, kafasına aldığı darbe sonrasında alnında oluşan çukur görenleri şaşkına çevirdi.

Patong Stadyumu’nda Pazartesi akşamı oynanan karşılaşma sırasında rakibinin dirsek darbesi sonrasında alın bölgesinde çukur oluşan Bets, maça devam etmek istedi ancak doktorların önerileri sonrasında hakem maçı durdurma kararı aldı.

Muay Thai boksörünün resmi Facebook hesabından bir fotoğraf paylaşılırken, “Dirsek darbesinin neden olduğu yaralanma nedeniyle ameliyat geçirdi. Hızlı iyileşmesi için iyi dileklerinizi gönderin” notu yazıldı.

Beyninde herhangi bir hasarın oluşmadığı öğrenilirken Fransa’da bir hastanede ameliyat edilen Bets’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarşamba günü taburcu edilen Bets’in alnında oluşan çukur bölgeye titanyum plaka yerleştirildiği belirtildi.