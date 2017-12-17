MAÇ SONUCU: Altınordu 1-1 Adana Demirspor | TFF 1. Lig 16. hafta

TFF 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Altınordu ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Adana Demirspor, İzmir’de oynanan maçta 1-1 beraber kaldı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında gol perdesi 18. dakikada açıldı. Ev sahibi Altınordu, Kerim Avcı’nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Adana Demirspor, 58. dakikada Atabey Çiçek’in attığı golle skoru 1-1’e getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Antalyaspor`da Samuel Eto`o şoku Antalyaspor'un golcü futbolcusu Samuel Eto'o, Başakşehir maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku