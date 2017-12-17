Lorenzo Wright cinayetinde sır perdesi aralandı! Eşi ve kilise papazı tutuklandı

7 yıl önce cinayete kurban giden NBA'in eski oyuncusu Lorenzo Wright'ın öldürülmesiyle ilgili olarak eşi Sherra Wright ve kilise papazı Billy Turner hakkkında tutuklama kararı verildi

SKOR DIŞ HABERLER / 2000 yılında cinayete kurban giden NBA’in eski yıldızı Lorenzen Wright’ın ölümüyle ilgili olarak eşi Sherra Wright için tutuklama kararı verildi.

13 yıl boyunca Los Angeles Clippers ve Memphis Grizzlies başta olmak üzere 6 NBA takımının formasını giyen Lorenzen Wright, 2010 yılında bir cinayete kurban gitmişti. 7 sene boyunca faili meçhul kalan davayla ilgili geçen ay bulunan cinayet silahı aydınlatıcı oldu ve herkesi şoke eden bir tutuklama gerçekleşti: Eski eşi Sherra Wright ve Sherra’nın gittiği kilisenin papazı Billy Turner.

Geçtiğimiz gün açıklama yapan yetkililer, Rebound Operayonu adlı soruşturma kapsamında Sherra Wright’ın tutuklandığını açıkladı. Polis müdürü Michael Rallings, 46 yaşındaki Sherra Wright’ın birinci derece cinayet ve komplo kurmak suçlarından yargılanacağını duyurdu.

FBI ile işbirliği yaptıklarını dile getiren Memphis polis müdürü Darren Goods, “Lorenzo bu şehirde büyüdü, bu şehirde liseye gitti ve Memphis Üniversitesi’nde basketbol oynadı. Ve daha sonra profesyonel olarak da bu şehre geri döndü. Ne yazık ki Bay Wright bu şehirde hayatını kaybetti. Bu dava bize yas tutan ailesinin içini rahatlatmak için ikinci bir şans verecek” dedi.

Kasım ayında bir açıklama yapan yetkililer, Lorenzo Wright’ın öldürülmesinde kullanılan silahın Mississippi gölünde bulunduğunu duyurmuştu. Polis müdürü Rallings, cinayetin çözülmesinde silahın bulunmasının etkili olduğunu ifade etti.

Oyuncunun annesi Deborah Marion, gelininin cinayetle yargılanacağını doğrularken, Sherra’nın gittiği kilisenin papazı Billy Turner da birinci derece cinayetten tutuklandı.

Borçları bulunan Sherra’nın Lorenzen Wright’ı 1 milyon dolarlık hayat sigortası için öldürdüğü iddia ediliyor.