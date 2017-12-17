KupaVoley Erkekler’de şampiyon Halkbank

KupaVoley Erkekler'de final karşılaşmasında Halkbank, Maliye Milli Piyango'yu 25-23, 22-25, 15-25, 25-21 ve 15-11'lik setlerle mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen (TVF) KupaVoley Erkekler’in final karşılaşmasında Maliye Milli Piyango’yu 3-2 (25-23, 22-25, 15-25, 25-21, 15-11) mağlup eden Halkbank şampiyon oldu.

11 Nisan Spor Salonu’nda oynanan final maçında Maliye Milli Piyango ile Halkbank karşılaştı. Karşılaşmayı Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslantaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emin Özçınar ve çok sayıda sporsever izledi.

Halkbank, rakibi Maliye Milli Piyango’yu 3-2 yenip, tarihinde yedinci kez KupaVoley Erkekler Kupası’nın sahibi oldu. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şampiyon olan Halkbank’a kupasını verdi. CEV Kadınlar Challenge Cup | RSR Walfer Volleyball 0-3 Bursa Büyükşehir Belediyespor CEV Kadınlar Challenge Cup'ta mücadele eden tek temsilcimiz Bursa Büyükşehir Belediyespor, Son 32 Turu'nda deplasmanda Lüksemburg ekibi RSR Walfer'i 3-0 mağlup ederek 10 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku