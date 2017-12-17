Igor Tudor’dan olay yaratan açıklamalar!

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından konuştu. Tudor, "Türkiye'de iki popüler şey var, birincisi 'Tudor istifa', ikinci ise yenilgileri sistem değişikliğine bağlamak. Bu mağlubiyeti de herkes sisteme bağlayacak. Böyle olunca herkes mutlu oluyor" dedi.

Galatasaray’ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Igor Tudor gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Yenilginin sebebini, “Rakibimiz iki gol attı, biz bir gol attık. Bu yüzden mağlubiyet geldi” şeklinde açıklayan Tudor, oldukça sinirli ve gergin bir görüntü çizdi.

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“Üzerinizde bir baskı hissediyor musunuz” sorusuna ise Hırvat teknik adam, “İki büyük hata yaptık ve biz bir gol bulabildik. Bütün hayatım baskı. Türkiye’de iki popüler şey var, birincisi ‘Tudor istifa’, ikinci ise yenilgileri sistem değişikliğine bağlamak. Bu mağlubiyeti de herkes sisteme bağlayacak. Böyle olunca herkes mutlu oluyor. Türkiye’de futbola bakış açısı bu. Sistemi değiştirince kaybediyorsunuz!” ifadelerini kullandı.

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