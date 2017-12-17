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Gökhan ‘Gönül’leri fethetti

Beşiktaş'ın Vodafone Stadı'nda Osmanlıspor'u ağırladığı karşılaşmada Gökhan Gönül yaptığı hareketle alkış aldı.
20:3417 Aralık 2017
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Gökhan ‘Gönül’leri fethetti

Süper Lig’in 16.haftasında evinde Osmanlıspor’u ağırlayan Beşiktaş’ta Gökhan Gönül yaptığı hareketle maça damga vurdu. Babel’in attığı 2 golle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan siyah beyazlıların tecrübeli futbolcusu Gökhan futbol sahalarında ender yaşanan bir olaya imza attı.

45. dakikada yaşanan pozisyonda Gökhan Gönül, korner kararı veren hakem Halil Umut Meler’in yanına giderek topun kendisinden çıktığını söyledi. Hakem de kararı aut olarak değiştirdi. Gökhan’ın bu hareketi tribünlerden yoğun alkış aldı. Çok konuşulan bu hareket sonrası sosyal medyada da Gökhan Gönül’e övgüler yağdı.

Etiketler
alkışlanan hareket beşiktaş fair play Gökhan Gönül Osmanlıspor
Son güncelleme: 20:48 | 17.12.2017
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