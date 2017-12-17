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Galatasaray taraftarlarından Igor Tudor tepkisi

Süper Lig'in 16.haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatya'ya konuk olan Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapatınca sarı kırmızılı taraftarlar Teknik Direktör Igor Tudor'a sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.
18:5017 Aralık 2017
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Galatasaray taraftarlarından Igor Tudor tepkisi

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında deyim yerindeyse ecel terledi döktü… 45 dakika boyunca hiç isabetli şut atamayan sarı kırmızılılar üst üste yediği 2 şok golle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci yarıda N’Diaye’nin golü puan için yetmedi ve Galatasaray Malatya deplasmanından çıkamadı. Sarı kırmızılı taraftarlar bu sonucun ardından Teknik Direktör Igor Tudor’a adeta ateş püskürdü. Maçın 2-1 kaybedilmesiyle sosyal medyada yüzlerce yorum yorum yapılan Hırvat Teknik adam için birbirinden ilginç ifadeler kullanıldı.

İŞTE GALATASARAY TARAFTARLARININ IGOR TUDOR TEPKİLERİ:

Etiketler
galatasaray tepki Tudor yeni malatya
Son güncelleme: 18:52 | 17.12.2017
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