Galatasaray taraftarlarından Igor Tudor tepkisi

Süper Lig'in 16.haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatya'ya konuk olan Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapatınca sarı kırmızılı taraftarlar Teknik Direktör Igor Tudor'a sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında deyim yerindeyse ecel terledi döktü… 45 dakika boyunca hiç isabetli şut atamayan sarı kırmızılılar üst üste yediği 2 şok golle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci yarıda N’Diaye’nin golü puan için yetmedi ve Galatasaray Malatya deplasmanından çıkamadı. Sarı kırmızılı taraftarlar bu sonucun ardından Teknik Direktör Igor Tudor’a adeta ateş püskürdü. Maçın 2-1 kaybedilmesiyle sosyal medyada yüzlerce yorum yorum yapılan Hırvat Teknik adam için birbirinden ilginç ifadeler kullanıldı.

İŞTE GALATASARAY TARAFTARLARININ IGOR TUDOR TEPKİLERİ:

Tudor istifa etsin bu taraftar coşkuyla havaalanına kadar uğurlar! — Behzat Uygur (@behzatuygur) 17 Aralık 2017

Tudor, evindeki mobilyaların yeri İle bu kadar sık oynasa, eşi 3. Hafta evden gönderirdi. — Değişik ruh hali (@degisikruhhali) 17 Aralık 2017

Galatasaray'ın bu haftaki rakibi Tudor 2-0 önde — Erol KAYA (@seratulxlr) 17 Aralık 2017

Resmen Tudor'u göndermek için oynuyorlar. — Emrah DILMEN (@emrahdilmen) 17 Aralık 2017

Tudor hocam müsaitse maç sonu ahmet çalığı karabüğe yollarmısın 8-9 halısaha maçı var yedek yapcam — Samet Yıldırım (@sametyldrm) 17 Aralık 2017

Biri tudor a söylesin beyazlılar galatasaray diye #YMSvGS — Nevzat altintas (@Nevzataltintas3) 17 Aralık 2017

Maçı en güzel yerde izleyen tudor!! — nizamettin türkan (@nizamettintrkan) 17 Aralık 2017

Tudor’un şuanki bacak bacak üstüne oturuşu Mancini’n son maçı oturuşu gibi sonunda benzer de gidersin Tudor — Yüksel(@yuksel_19053) 17 Aralık 2017

Tudor u istanbul da uçaktan indirmeden hırvatistan a yollayın — İsmail Kandemir (@i_kandemir67) 17 Aralık 2017

Tudor olmazsa malatya gol atmayi unuturdu — heryergida (@HeryerKar) 17 Aralık 2017

Ey Tudor büyük takımlara kaybetme çıtanı iyice genişletin …Bravo bravo — emre turanlı (@emre_et) 17 Aralık 2017

Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en iyi transferi Tudor bence. — UCK (@umutcankayaaa) 17 Aralık 2017

Oğlum ve Ben , Tudor ile Ayhan'dan daha heyecanlıyız ! Onlar kulübede oturuyor , biz evde tv den sahaya giricez nerdeyse ! — ŞAMPİYON (@Mertim3434) 17 Aralık 2017

#Yedirmeyiz ne Tudor Reisi ne de Dursun Başkanı O KADAR. pic.twitter.com/p3t3PF0Zrg — Kevser Kara (@KevserQ7) 17 Aralık 2017