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Fernando Muslera: ‘Felaket senaryosu yaratmaya gerek yok’

Galatasaray'da 2-1'lik Evkur Yeni Malatayaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, "Buradan felaket senaryoları çıkartmamıza gerek yok, hala ligin üst sıralarında yer alıyoruz" dedi.
19:0517 Aralık 2017
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Fernando Muslera: ‘Felaket senaryosu yaratmaya gerek yok’

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Muslera, “Felaket senaryosu yaratmaya gerek yok” dedi. Muslera, “Bugün zor bir rakiple oynadık, inanılmaz iyi savunma yapan, topun arkasına 10 kişi geçen, birbirine bağlı bir takımla oynadık. İlk yarının son anlarında bir anlık konsantrasyon sorunu ve sonrasında kalemizde iki gol gördük” dedi. 17 Aralık 2017 Galatasaray taraftarlarından Igor Tudor tepkisi Süper Lig'in 16.haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatya'ya konuk olan Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapatınca sarı kırmızılı taraftarlar Teknik Direktör Igor Tudor'a sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku Deneyimli kaleci, “Buradan felaket senaryoları çıkartmamıza gerek yok, hala ligin üst sıralarında yer alıyoruz. Ben de maçın son dakikalarında gol bulmak için hücuma çıktım ancak olmadı. Dediğim gibi felaket senaryosuna gerek yok, çok zor bir rakibe karşı oynadık” ifadelerini kullandı ve “Yeni oluşan bir takımız, ilk 8 haftada rakiplerimiz bizi iyi analiz edemiyordu ama haftalar geçtikçe bizi analiz etmeye başladılar. Biz hücum takımıyız ve rakibimiz de buna göre strateji geliştiriyor. Kontraataklardan ve yan toplardan goller yedik. Bu durumu telafi edebiliriz, bütün takım ne yapmak istediğimizin bilincinde” diye ekledi. 17 Aralık 2017 MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray : 2-1 Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sarı kırmızılılar 38.dakikada Pereira'nın attığı golle geriye düştü. Ev sahibi 2 dakika sonra Boutaib ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı şut atamadan 2-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarıda ilk isabetli şutunu 74.dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle buldu. Bu golle farkı 1'e indiren sarı kırmızılılar bütün risklere ve çabasına rağmen beraberliği yakalayamadı ve Malatya'dan eli boş dönerek zirve yarışında çok kritik bir 3 puan kaybetti. İlgili Haberi Oku

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