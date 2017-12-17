Fenerbahçe’de Roberto Soldado kararı verildi!

Vincent Janssen’in sakatlığı sonrası sıkıntıya giren tecrübeli çalıştırıcı, ağrıları tam olarak geçmeyen İspanyol forveti iğneyle sahaya sürecek

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Karabük maçı kadrosunu kurmakta zorlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Roberto Soldado'dan gelen haberle biraz olsun rahatladı.

Vincent Janssen'in ayağındaki sakatlık nedeniyle kadroya giremeyeceği mücadelede forvet arayan Kocaman'ın imdadına Soldado yetişti.

İspanyol futbolcu, “Karabükspor maçında takımı yalnız bırakmak istemiyorum. Bu maçta oynamak istiyorum. Görev verirseniz oynamaya hazırım” dedi.

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GOLÜ AT, KENARA GEL!

Soldado dünkü antrenmanın tamamına katıldı, bugün de son bir kontrolden geçirilecek. Dizindeki ağrılar azalan ancak tam olarak bitmeyen yıldız futbolcunun iğne ile oynatılması da olasılık dahilinde.

Aykut Kocaman, Soldado ile başlayıp skor olarak rahatladıktan sonra bu oyuncuyu daha fazla riske atmamak adına kenara almayı planlıyor.

Öte yandan en zor zamanda bile kadroda düşünülmeyen Van Persie, yine 21 kişinin dışında kalacak. Fernandao ise yedek bekleyecek.