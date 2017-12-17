Fenerbahçe Karabükspor ile 19. randevuda

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya gelecek. Ligde 8 maçtır yenilmeyen sarı lacivertliler, zirve takibini sürdürmek için sahasında kazanmak istiyor

Fenerbahçe Süper Lig'de daha önce 18 kez karşılaştığı Karabükspor'u 13 kez mağlup ederken 4 yenilgi aldı ve 1 kez berabere kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe evinde Karabükspor'u konuk edecek. Fenerbahçe daha önce 18 kez karşılaştığı Karabükspor'u 13 maçta mağlup ederken 4 yenilgi aldı ve 1 kez berabere kaldı.

Fenerbahçe, Kadıköy’de Karabükspor’u ağırladığı dokuz maçın sekizini kazandı ve birinden mağlup ayrıldı. Karabükspor’un bu deplasmanda elde ettiği tek galibiyet ise Aralık 2012’de 3-1'lik skorla gelmişti.

Sarı-lacivertliler ligde sekiz maçtır yenilmiyor (5 Galibiyet 3 Beraberlik) ve son dört maçtır kazanıyor. Fenerbahçe en son Ekim-Kasım 2016 tarihleri arasında arka arkaya beş kez galibiyet elde etmişti.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım ve Şener Özbayraklı sarı kart görmesi durumunda 23 Aralık'ta deplasmanda oynanacak olan Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Mehmet Ekici adelesindeki yırtıktan dolayı Karabükspor karşısısında oynayamayacak ve sakatlıkları bulunan Janssen, Alper ve Soldado'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

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