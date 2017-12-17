Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Cedi Osman çift hanelere ulaştı, Cleveland Cavaliers kazandı!

NBA'de Cleveland Cavaliers ile Utah Jazz karşı karşıya gelirken milli basketbolcumuz Cedi Osman, sergilediği performansla Cavaliers'ın 109-100'lük galibiyetinde önemli rol oynadı.
09:1617 Aralık 2017
0
Cedi Osman çift hanelere ulaştı, Cleveland Cavaliers kazandı!

Cedi Osman‘ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers evinde konuk ettiği Utah Jazz karşısında 109-100'lük skorla kazandı. Cavaliers içerde 13-4 toplamda 22-8 olurken, Jazz deplasmanda 3-11 toplamda 14-16 oldu.

Cedi Osman benchten geldiği maçta 23 dakika süre alırken, 2-2 üç sayı, 4-5 şut isabetiyle 10 sayı-4 ribaunt-1 top çalma yaptı.

Cedi Osman, maçın son anlarındaki etkili performansıyla takımının galibiyeti elde etmesinde büyük rol oynadı.

Ekpe Udoh ise ilk 5 başladığı gecede 33 dakika süre alırken, 4-6 şut isabetiyle 9 sayı-7 ribaunt-3 asist-3 top çalma-6 blok yaptı.

Cavaliers‘ta LeBron James 29 sayı-11 ribaunt-10 asistle triple-double yaparken, Krvin Love 15 sayı-5 ribaunt-4 asist, benchten gelen Kyle Korver 12 sayı-2 ribaunt ve Jeff Green 11 sayı-4 asist yaptı.

Etiketler
Cedi Osman Cleveland Cavaliers Ekpe Udoh
Son güncelleme: 09:17 | 17.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER