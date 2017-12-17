Cedi Osman çift hanelere ulaştı, Cleveland Cavaliers kazandı!
Cedi Osman‘ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers evinde konuk ettiği Utah Jazz karşısında 109-100'lük skorla kazandı. Cavaliers içerde 13-4 toplamda 22-8 olurken, Jazz deplasmanda 3-11 toplamda 14-16 oldu.
Cedi Osman benchten geldiği maçta 23 dakika süre alırken, 2-2 üç sayı, 4-5 şut isabetiyle 10 sayı-4 ribaunt-1 top çalma yaptı.
Cedi Osman, maçın son anlarındaki etkili performansıyla takımının galibiyeti elde etmesinde büyük rol oynadı.
Ekpe Udoh ise ilk 5 başladığı gecede 33 dakika süre alırken, 4-6 şut isabetiyle 9 sayı-7 ribaunt-3 asist-3 top çalma-6 blok yaptı.
Cavaliers‘ta LeBron James 29 sayı-11 ribaunt-10 asistle triple-double yaparken, Krvin Love 15 sayı-5 ribaunt-4 asist, benchten gelen Kyle Korver 12 sayı-2 ribaunt ve Jeff Green 11 sayı-4 asist yaptı.
Cedi Osman vs Utah Jazzpic.twitter.com/Mfz41gXyd7
— Zelimir HBK (@HBK_Obradovic) 17 Aralık 2017