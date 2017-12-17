MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 4-1 Antalyaspor | Spor Toto Süper Lig 16. hafta
Spor Toto Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Antalyaspor’u ağırlayan Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanarak haftayı kayıpsız atlattı.
Konuk ekip Antalyaspor 7. dakikada Maicon’un golüyle 1-0 öne geçerken 24. dakikada Samuel Eto’o’nun sakatlanıp oyundan çıkmasıyla şoke oldu.
İlk yarısı Antalyaspor’un üstünlüğü ile sona eren maçın 53. dakikasında Alexandru Epureanu skora 1-1’lik dengeyi getiren isim oldu.
Beraberlik golünden sonra baskısını arttıran Başakşehir, oyuna sonradan giren oyuncularından İrfan Can Kahveci’nin 81. dakikada ve Mevlüt Erdinç’in 83. dakikada attığı gollerle maçı kopartırken 90. dakikada Epureanu attığı gole skoru belirledi: 4-1.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 33 yaparken Antalyaspor 14 puanda kaldı. Başakşehir ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olurken Antalyaspor sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.