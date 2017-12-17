MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray : 2-1

Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sarı kırmızılılar 38.dakikada Pereira'nın attığı golle geriye düştü. Ev sahibi 2 dakika sonra Boutaib ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı şut atamadan 2-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarıda ilk isabetli şutunu 74.dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle buldu. Bu golle farkı 1'e indiren sarı kırmızılılar bütün risklere ve çabasına rağmen beraberliği yakalayamadı ve Malatya'dan eli boş dönerek zirve yarışında çok kritik bir 3 puan kaybetti.

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