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MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray : 2-1

Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sarı kırmızılılar 38.dakikada Pereira'nın attığı golle geriye düştü. Ev sahibi 2 dakika sonra Boutaib ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı şut atamadan 2-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarıda ilk isabetli şutunu 74.dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle buldu. Bu golle farkı 1'e indiren sarı kırmızılılar bütün risklere ve çabasına rağmen beraberliği yakalayamadı ve Malatya'dan eli boş dönerek zirve yarışında çok kritik bir 3 puan kaybetti.
15:2717 Aralık 2017
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MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray : 2-1

Bu sonucun ardından 32.puanda kalan Galatasaray liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’e kaptırdı. 5 maç sonra galibiyeti hatırlayan Yeni Malatyaspor ise puanını 19’a çıkardı.

MAÇIN TÜM DETAYLARI VE GOLLERİYeni Malatyaspor – Galatasaray

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

2’nci dakikada topla buluşan Azubuike’nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

7’nci dakikada Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası ön direk topa yükselen Turgut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

17 Aralık 2017 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim yüzde 99 gelmeli! Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

38’inci dakikada Cissokho’nun sol çaprazdan pasına koşan Pereira’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

43’üncü dakikada Aytaç’ın sağ kanatta korner atışında, kale önünde topa yükselen Khalid’in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-0.

65’inci dakikada Belhanda’nın ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Ertaç, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

68’inci dakikada köşe vuruşunda topla buluşan Feghouli’nin ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye şutunda meyin yuvarlak üstten auta çıktı.

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70’inci dakikada Aytaç’ın sahası içerisine ortasında top, kaleci Muslera’da kaldı.

72’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Dening, ceza sahasına kadar ilerledi. Dening’in kaleye şutunda top, kaleci Muslera’da kaldı.

74’üncü dakikada Gomis, ceza sahası içerisinde topu kaleyi gönderdi. Savunmadan seken topu önünde bulan Ndiaye, düzgün vuruşuyla Galatasaray formasıyla ilk golünü attı: 2-1.

89’uncu dakikada Gomis’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ndiaye’nin şutunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90’ıncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Aytaç’un şutu, savunma tarafından engellendi ve tehlike uzaklaştırıldı.

90+3’üncü dakikada topla buluşan Cissokho’nun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Etiketler
Evkur Yeni Malatyaspor galatasaray Igor Tudor
Son güncelleme: 19:36 | 17.12.2017
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