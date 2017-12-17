Kayserispor Akhisar deplasmanında zorlanmadı! Akhisar 0-2 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Akhisar desplasmanına konuk olan Kayserispor 2-0 galip ayrılmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Akhisar desplasmanına konuk olan Kayserispor 2-0 galip ayrılmayı başardı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Konuk ekip Kayserispor 20. dakikada Umut Bulut’un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarısı Kayserispor’un üstünlüğü ile sona eren maçın 75. dakikasında Umut Bulut skoru 2-0’a getiren isim oldu. Maçın geri kalan kısmında başka gol olmayınca Kayserispor, Akhisar deplasmanından 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

MAÇ KADROSU

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 30 yaparken Akhisarspor 17 puanda kaldı.