Kayserispor Akhisar deplasmanında zorlanmadı! Akhisar 0-2 Kayserispor
Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Akhisar desplasmanına konuk olan Kayserispor 2-0 galip ayrılmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Akhisar desplasmanına konuk olan Kayserispor 2-0 galip ayrılmayı başardı.
MAÇ İSTATİSTİKLERİ
Konuk ekip Kayserispor 20. dakikada Umut Bulut’un golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarısı Kayserispor’un üstünlüğü ile sona eren maçın 75. dakikasında Umut Bulut skoru 2-0’a getiren isim oldu. Maçın geri kalan kısmında başka gol olmayınca Kayserispor, Akhisar deplasmanından 2-0 galip ayrılan taraf oldu.
MAÇ KADROSU
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 30 yaparken Akhisarspor 17 puanda kaldı.
Son güncelleme: 15:52 | 17.12.2017