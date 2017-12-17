Bursaspor’da Deniz Yılmaz ile ipler kopuyor

Bursaspor'da Trabzonspor deplasmanına götürülmeyen, performansı ve saha dışındaki tavırları tepki çeken gurbetçi oyuncu Deniz Yılmaz ile yolların ayrılması planlanıyor.

Bursaspor’da son dönemlerde eleştirilerin odağı haline gelen Deniz Yılmaz, yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig’de Trabzonspor ile oynadığı deplasmandaki maça götürülmedi. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Adanaspor karşısında da uzun süre sonra forma şansı bulmasına karşın oyunda bir varlık gösteremeyen gurbetçi oyuncu son olarak, hafta içerisinde ise yaklaşık 1 milyon liralık alacağını tahsis etmek adına Bursaspor Kulübü’ne ihtarname gönderince taraftarın büyük tepkisini çekmişti.

2 KEZ KADRO DIŞI KALMIŞTI

Bursaspor’da 2 kez kadro dışı bırakılmasına karşın daha sonra affedilen ancak gerek saha içerisindeki, gerekse saha dışarısındaki tavırlarıyla tepkiler çeken Deniz Yılmaz ile Bursaspor Kulübü’nün ise bağları kopma noktasına geldi. Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alan Deniz Yılmaz’ın 2019 yılına kadar yeşil beyazlı kulüp ile kontratı bulunurken, Bursaspor yönetimi ise yüksek maliyeti bulunan tecrübeli oyuncuyla yollarını devre arasında ayırmak istiyor.

2015-16 sezonunun devre arasında Trabzonspor’dan Bursaspor’a transfer olan Deniz Yılmaz’ın; 2017-2018 sezonunda 1.640.000 TL ile maç başı 26.764 TL alacağı açıklanmıştı. Buna göre gurbetçi oyuncu gelecek sezon da Bursaspor forması giymesi halinde 2018-2019 sezonunda 1.900.000 TL ve maç başı 29.414 TL ücret alacak.

Bu sezon toplamda 7 maçta forma giyen Deniz Yılmaz’ın 2 gol ve 1 asisti bulunuyor.

Paul Le Guen: `Sakat oyuncularımız döndüğünde daha iyi olacağız` Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Her şeye rağmen başımızı dik tutmalıyız. Sakat oyuncularımız döndüğünde mutlaka daha iyi olacağız” dedi. İlgili Haberi Oku