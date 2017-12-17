Beşiktaş Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? BJK seriye başlamak istiyor (Muhtemel 11’ler)

Beşiktaş Osmanlıspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş, Osmanlıspor karşısında üç puan alarak seri galibiyetlere başlamak istiyor. Siyah-beyazlılarda son haftalarda kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Peki Beşiktaş Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in 16. haftasında Osmanlıspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, Ankara ekibi karşısında kazanarak seri galibiyetlere başlamayı hedefliyor. Taraftarlar ise Beşiktaş Osmanlıspor maçı saat kçata hangi kanalda sorularının yanıtlarını arıyor. Siyah-beyazlılar 7 maçtır rakibine yenilmiyor. Şenol Güneş’in öğrencileri Süper Ligde son 10 maçta aldığı 3 galibiyetle beklentileri karşılayamadı. Peki Beşiktaş Osmanlıspor maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlancak? Muhtemel 11’leri ve mücadelenin detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte Beşiktaş OSmanlıspor maçının saati…

BEŞİKTAŞ OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Nefesler tutuldu, Beşiktaş Osmanlıspor maç saati bekleniyor. Beşiktaş Osmanlıspor maçı 17 Aralık Pazar günü saat 19:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

CANLI | Beşiktaş Osmanlıspor maçı (İşte muhtemel 11`ler) Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Beşiktaş Osmanlıspor maçı ile devam ediyor. Ligde istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen Beşiktaş ile alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Osmanlıspor'u bir araya getiren mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

Süper Lig’de geride kalan 15 hafta sonunda zirvenin 5 puan gerisinde 4. sırada yer bulan son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, yarın ilk yarının son iç saha maçında Osmanlıspor’u konuk edecek. Kayserispor beraberliğiyle zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Ankara ekibi karşısında 3 puan alarak galibiyet serisine başlamak istiyor. Ligde son 10 maçta aldığı 3 galibiyetle beklentileri karşılayamayan Şenol Güneş’in öğrencileri, 7 maçtır mağlup olmadığı rakibi önünde galibiyet hedefliyor.

2017’DE SON İÇ SAHA MAÇI

Osmanlıspor, Beşiktaş’ın 2017 yılında iç sahada karşılaşacağı son rakibi olma özeliğine sahip. Ligin 16. haftasında iç sahadaki son lig maçına çıkacak olan Beşiktaş, yeni yıl öncesindeki son iç saha maçını ise Ziraat Türkiye Kupası’nda yine Osmanlıspor’a karşı oynayacak. İki takım bugüne kadar 20 mücadelede karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Beşiktaş’ın 13 galibiyeti bulunuyor. 3 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Osmanlıspor 4 maçta galibiyete uzanmayı başaran taraf oldu. Beşiktaş’ın sahasında oynanan maçlarda ise siyah-beyazlılar 7, Osmanlıspor ise 3 kez kazandı.

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/Ey8xMi9oCT — Beşiktaş JK (@Besiktas) 17 Aralık 2017

Bu maçlarda beraberlik çıkmadı. Osmanlıspor, Beşiktaş karşısında 8 maçtır kazanamıyor. Son 8 maçta Beşiktaş, rakibiyle yalnızca hazırlık karşılaşmasında berabere kalırken, kalan 7 maçı kazanmayı başardı. Beşiktaş’ta bu karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor. Osmanlıspor’da ise takımın önemli isimlerinden Numan Çürüksu ve orta saha oyuncusu Tugay Kaçar cezalı. Yarın 19.30’da Vodafone Park’ta oynanacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosiç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.

Osmanlıspor: Karcemarskas, Tiago, Maxsö, Prochazka, Vrsajevic, Musa, Lawal, Serdar, Özer, Regattin, Cikalleshi.

BEŞİKTAŞ BERABERLİĞE ABONE

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon yaşadığı puan kayıplarının yanısıra oynadığı oyun ile de adeta geçmişini arıyor. Şampiyonlar Ligi’nde çok başarılı maçlar çıkartan siyah-beyazlılar ligde aldığı beraberlikler ile dikkat çekiyor. 15 maçta 6 beraberliği bulunan Kara Kartallar bu beraberliklerin 3’ünü son dört haftada yaşadı. Teleset Mobilya Akhisar ve Evkur Yeni Malatyaspor ile üst üste 0-0 beraber kalan Beşiktaş, Galatasaray’ı 3-0 ile geçtikten sonra geçen hafta Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı ve dört maçta 3 beraberlik aldı.

Beşiktaşımız; beyaz forma, siyah şort ve beyaz konç ile Osmanlıspor maçına çıkacak. Kalecimiz kırmızı forma giyecek.#Beşiktaş pic.twitter.com/WH9XWDBR7k — Beşiktaş JK (@Besiktas) 17 Aralık 2017

OSMANLISPOR MAÇA HAZIR

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İrfan Buz’un yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Mor-sarılı ekip ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı topla pas ve koordinasyona yönelik çalışmalarla devam ettirdi. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen futbolcular, sprint ve ardından duran top organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı. Öte yandan Hakan Arıkan ve Aminu Umar çalışmalarını salonda gerçekleştirdi.