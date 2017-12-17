Beşiktaş Osmanlıspor: 5-1 (Maç sona erdi)
Spor toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, Osmanlıspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ligde en farklı galibiyetini elde etmiş oldu. Şenol Güneş’in öğrencileri bu sezon ligde ilk kez bir maçta 5 gol kaydetti.
Bu sezon ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan siyah-beyazlılar, Galatasaray mağlup olduğu haftada eline geçen bu fırsatı iyi değerlendirdi. Maçı baştan sona kadar domine eden Beşiktaş, istediği üç puanı, taraftarını oldukça mutlu eden bir skorla almış oldu.
Maçta 32, 43 ve 52’de attığı gollerle siyah-beyazlı formayla ilk kez hat-tirck yapan Ryan Babel yıldızlaşırken 75’te Alvaro Negredo ve 87’de ise Cenk Tosun skoru belirleyen golleri kaydetti. Osmanlıspor’un tek golü ise 90+2’de Serdar Gürler’den geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30’a yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşti. Osmanlıspor ise 14 puanla 15. sırada kaldı.