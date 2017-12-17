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Beşiktaş Osmanlıspor: 5-1 (Maç sona erdi)

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Beşiktaş Osmanlıspor maçı ile devam etti. Beşiktaş 5-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Babel attığı üç golle yıldızlaşırken Negredo ve Cenk Tosun da golleriyle şova dahil oldu.
17:4217 Aralık 2017
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Beşiktaş Osmanlıspor: 5-1 (Maç sona erdi)

Spor toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, Osmanlıspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ligde en farklı galibiyetini elde etmiş oldu. Şenol Güneş’in öğrencileri bu sezon ligde ilk kez bir maçta 5 gol kaydetti.

Bu sezon ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan siyah-beyazlılar, Galatasaray mağlup olduğu haftada eline geçen bu fırsatı iyi değerlendirdi. Maçı baştan sona kadar domine eden Beşiktaş, istediği üç puanı, taraftarını oldukça mutlu eden bir skorla almış oldu.

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Maçta 32, 43 ve 52’de attığı gollerle siyah-beyazlı formayla ilk kez hat-tirck yapan Ryan Babel yıldızlaşırken 75’te Alvaro Negredo ve 87’de ise Cenk Tosun skoru belirleyen golleri kaydetti. Osmanlıspor’un tek golü ise 90+2’de Serdar Gürler’den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30’a yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşti. Osmanlıspor ise 14 puanla 15. sırada kaldı.

CANLI MAÇ ANLATIMIBesiktas – Osmanlispor

 

MAÇ KADROSU

Etiketler
beşiktaş Osmanlıspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 22:18 | 17.12.2017
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