Beşiktaş Osmanlıspor maç özeti izle! Kartal şov yaptı! İşte BJK Osmanlıspor maçının geniş özeti…

Beşiktaş Osmanlıspor maçını canlı olarak izleyemeyenler bir an önce maç özetini izlemek istiyor. Haberimizde bulunan linkten Beşiktaş Osmanlıspor maçının geniş özetini izleyebilirsiniz. Sahasında rahat kazanan Kartal maç boyunca baskılı oynadı. İlk yarıda bulduğu gollerle rahatlayan siyah-beyazlılar Avrupa'daki oyunun Süper Lig'de de sahaya yansıttı. İşte Beşiktaş Osmanlıspor maç özeti izleme linki ve detaylar...

Beşiktaş, Osmanlıspor’u rahat geçti. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynana Beşiktaş Osmanlıspor maçının özetini mücadeleyeyi izleyemeyenler için paylaşıyoruz. Futbol tutkunları maçın özeti ne zaman yayınlanır araştırıyor. İlk yarıda iki gol bulan Kartal, ikinci yarıda da baskılı oynadı bir çok pozisyona girdi. Ryan Babel’in hattrick yaptığı maçta Cenk Tosun’un attığı güzel gol maça damga vurdu. Aşağıda paylaştığımız linkten heyecanla araştırılan Beşiktaş Osmanlıspor maç özetini yayınlandığı anda izleyebilirsiniz. İşte mücadele hakkında tüm detaylar ve geniş özet…

BEŞİKTAŞ OSMANLISPOR MAÇ ÖZETİ

33. dakikada Adriano’nun otasında kale alanında bomboş kalan Babel, kafayla takımını öne geçirdi. 41. dakikada bu kez sol kanattan Quaresma ortaladı, Hollandalı da göğsüyle topu filelere gönderip Beşiktaş’ı rahatlattı. Maçın yıldızı Babel 2. yarıya da fırtına gibi girdi. 50. dakikada Tosic’in pasında sağ çaprazdan çok sert vuran Babel hem hattrickini tamamladı hem de skoru 3-0’a getirdi. Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Beşiktaş Osmanlıspor maç özetini ve gollerini izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ OSMANLISPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Kariyerinde ilk kez hattrick yapan Hollandlı, ligdeki 7. golüne de ulaşmış oldu. Siyah beyazlılar, 75. dakikada Negredo ile bir gol bularak skoru 4-0’a getirdi. Sonradan oyuna giren iki oyuncun paslaşması da 87. dakikada 5. golü getirdi. Caner’in opasında Cenk muhteşem bir vuruşla skoru 5-0’a getirdi. Son golü ise Serdar attı ve skor 5-1’e geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşti. Osmanlıspor ise 14 puanla 15. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ kanattan Quaresma ortasında ceza sahası içinde Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

32. dakikada sol kanattan Adriano'nun ceza sahasına yaptığı ortada Babel'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

34. dakikada sağ kanatan Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Özer'in kafa vuruşunu kaleci Fabri kornere çeldi.

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36. dakikada Beşiktaş yarı sahasından atılan uzun topta savunmanın arkasına Babel’in pasında Quaresma'nın gelişine vuruşunu kaleci Karcemarskas kornere çeldi.

40. dakikada Tosic'in soldan ceza sahası içine yerden ortasında Negredo istediği gibi vuramayınca savunmaya çarpan top kornere çıktı.

43. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Babel göğsüyle topu ağlara gönderdi. 2-0

DALYA BABEL’DEN

Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada durumu 1-0'a getiren Ryan Babel, siyah-beyazlıların Vodafone Park'taki 100. golüne de imzasını atmış oldu.

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlı kulübün tarihine geçti. Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmanın 32. dakikasında takımını öne geçiren Babel, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın kaydettiği 100. gole de imzasını atmış oldu. İlk yarıda baskısını artıran Beşiktaş'ta Adriano'nun soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselip kafayı vuran ve takımını öne geçiren Babel, 11 Nisan 2016'da açılan Vodafone Park'taki 100 golü kaydeden isim oldu.

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