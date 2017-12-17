Atatürk Havalimanı’nda Tudor gerilimi! El işareti çılgına çevirdi…

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor Malatya deplasmanı dönüşü Atatürk Havalimanı'nda sarı kırmızılı taraftarlar ile gerginlik yaşadı.

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 4’üncü deplasman mağlubiyetini alan Galatasaray İstanbul’a döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor Atatürk Havalimanı’nda sarı kırmızılı taraftarların yoğun tepkilerine maruz kaldı.

Malatya’dan kalkan uçakla 23.20’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan sarı-kırmızılı kafileyi 20-25 kadar Galatasaray taraftarı karşıladı. Spor şube polisleri de, kafilenin inişinin ardından havalimanında hazır bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar “Tudor istifa” şeklinde tezahüratta bulunurken, takıma da tepki gösterdi. Igor Tudor, taraftarların istifa tezahüratlarına gülümseyerek cevap verdi. Hırvat çalıştırıcı aynı zamanda eliyle “Tamam” işareti yaptı.

Bu hareketin ardından çılgına dönen taraftarlar Tudor’a daha fazla tepki göstermeye başladı. ‘İstifa’ sesleri arasında takım otobüsüne geçen Tudor bacak bacak üzerine atarak kendisine tepki gösteren taraftarlara gülümseyerek karşılık verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de kafileyle birlikte İstanbul’a gelirken, otobüse binmedi. Galatasaray kafilesinin bir kısmı kendilerine ait otobüse binerek, bir kısmı ise taksi ve özel araç kullanarak havalimanından ayrıldı.