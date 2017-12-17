Ahmet Nur Çebi’den transfer açıklaması

Süper Lig'in 16.haftasında evinde Osmanlıspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 16’ncı hafta mücadelesinde Osmanlıspor’u 5-1 mağlup eden Beşiktaş’ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beraberliklerin kırıldığı bir maç olmasını umduğunu belirten Çebi “Takım halinde de bireysel olarak da Beşiktaşlı futbolcuların başarılı olduklarını ve performanslarının çok yüksek olduğunu izlediğimiz bir maç oldu” dedi.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş Osmanlıspor: 5-1 Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Beşiktaş Osmanlıspor maçı ile devam etti. Beşiktaş 5-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Babel attığı üç golle yıldızlaşırken Negredo ve Cenk Tosun da golleriyle şova dahil oldu. İlgili Haberi Oku

Yaptığı hat-trick ile maçın yıldızı olan Ryan Babel ile ilgili konuşan Çebi, “Babel iyi bir futbolcu, bugün onu sahaya yansıttı. Bir gol attığında da hiç gol atmadığında da performansı yüksek. Beşiktaş takımının da hocasının da arkadaşlarının da katkısının olduğunu düşünüyorum. Sadece bireysel bir başarı değil. Takımdaki diğer arkadaşlarının da Babel’i motive ettiğini ve oynattığını görüyoruz” diye konuştu.

“DEMBA BA NİYE OLMASIN”

Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla transfer piyasasının önemli isimlerinden olan Cenk Tosun hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, “Teklifler geliyor ama şu an için Cenk’in gitmesini düşünmüyoruz. Bizim ona ihtiyacımız var. İleride fikir değişebilir, transfer döneminde biri gelir biri gider. Gideceği zaman gelecek olan kişi açığını kapatır mı kapatmaz mı değerlendirme yapılacaktır. Cenk’le yolumuza devam etmek bizim isteğimiz. Gitmesi halinde ise takviye yapılacaktır. Gomez’in geleceğini zannetmiyorum. Demba Ba bir alternatiftir, olabilir. Burada bulunmayı çok arzu eden bir futbolcu. Burayı özlüyor biz de onu özlüyoruz. Kimse gitmeyecekse bu takım mükemmel. Biri giderse yerine birini düşünmek zorunda kalacağız. Demba Ba da olabilir, niye olmasın? İyi bir futbolcu, başarılı futblocu, sakatlıklar yakasını bırakmadı. Bugün için hiçbiri sözkonusu değil. Giden olmazsa gelen olmayacak” diyerek sözlerini noktaladı.

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