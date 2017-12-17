Abdullah Avcı: ‘Oyun olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık’

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun olarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor'ı 4-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Antalyaspor'un kaliteli kadrosu var. Teknik kapasitesi yüksek. Yönetim olarak yaşadıkları süreç var. Bu durumlar bizim için tehlikeli bir durum. Oyuna baskılı başlamak istiyorduk. Antalyaspor, kendi birinci bölgesinden çok pas yapan üç takımdan birisi. Antalyaspor`da Samuel Eto`o şoku Antalyaspor'un golcü futbolcusu Samuel Eto'o, Başakşehir maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku

İlk yarıda 6 tane şut çektiler, biri gol oldu. İkinci yarıda ilk yarıda vermediğimiz tepkileri verdi. Oyun disiplininden kopmadık. Bir gol bizi oyunun içine sokacaktı. Rakibin golden sonra direnci düştü. Top 62 dakika oyunda kaldı. Yüzde 64 topa sahip olduk. Biz 30 tane şut attık, 11 korner kullandık. Duran toplardan iki gol bulduk. Oyun olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Şu an itibariyle lideriz. Bugün itibariyle 28. resmi maçımız. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Mehmet Batdal'ın oyundan çıkarken, gördüğü tepkinin hatırlatılması üzerine Avcı, “Bunlar maçın içinde olabilir. Mehmet Batdal, bu takımın var oluşunda önemli bir oyuncu. Geçen sene 17 maçta 17 yaparken takımın santraforuydu. Önemli katkılar vermeye devam edecek” şeklinde konuştu. Abdullah Avcı, deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu'nun kasığında hafif bir sakatlığı olduğunu açıkladı. MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 4-1 Antalyaspor | Spor Toto Süper Lig 16. hafta Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı. İlgili Haberi Oku