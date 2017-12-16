Yıldız futbolcunun eşine hacker şoku!

Krosnadar forması giyen 29 yaşındaki Rus futbolcu Pavel Mamaev'in eşinden para sızdıramayan hackerler, güzel modelin çıplak fotoğraflarını internet ortamına sızdırdı.

Rusya takımlarından Krasnodar’ın Rus futbolcusu Pavel Mamaev’in eşi Alana Mamaeva’nın başı belada. Bilgisayar korsanları, yıldız futbolcu 29 yaşındaki Pavel Mamaev’ın karısının çıplak fotoğraflarını çalarak Alana Mamaeva’ya şantaj yaptı.

Fotoğrafların karşılığında para isteyen dijital korsanlara aman vermeyen Alana, para vermedi. Bu tavır karşısında hackerler güzel modelin çıplak fotoğraflarını internet ortamına sızdırdı.

Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyan ve psikolojisi alt üst olan Mamaeva, daha eşinin de desteğiyle kısa sürede kendini toparladı.

MUTLU ANLARINI PAYLAŞIYOR

Krosnadar forması giyen 29 yaşındaki Rus futbolcu Pavel Mamaev ile evli olan Alana, mutlu anlarını Instagram’dan paylaşmaya devam ediyor.

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