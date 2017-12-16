Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Juraj Kucka arasında ilginç diyalog!

Trabzonspor ile Bursaspor'u bir araya getiren maçın ilk yarısında Yusuf Yazıcı ile Juraj Kucka arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kucka bir endirekt serbest vuruş öncesinde topun başına gelen Yusuf'u sert bir şekilde itti ve atışı kendisi kullandı.

Trabzonspor’un Bursaspor’u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavililerin iki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı ve Juraj Kucka arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bir endirekt serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Yazıcı’nın yanına yaklaşan Kucka, Yusuf’u sert bir şekilde itti.

Yusuf bu tepkiye şaşırırken topun başından ayrıldı ve Okay Yokuşlu’nun pasıyla Kucka şut çekti ancak top barajdan sekti. Trabzonspor pozisyondan faydalanamazken bordo-mavilileri karşılaşmada 1-0 öne geçiren golü 51’de muhteşem bir şutla Yusuf Yazıcı’nın kaydetmesi ise oldukça ilginç bir tesadüf olarak öne çıktı.

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