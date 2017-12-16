CANLI | Trabzonspor Bursaspor: 1-0 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı kritik Trabzonspor Bursaspor maçıyla devam ediyor. İki takımın da galibiyet arayacağı zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, zirve yarışını yakından etkileyecek zorlu karşılaşmada Bursaspor’u konuk ediyor. 25 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer ile 24 puanla 8. yeşil-beyazlıları bir araya getiren mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Son sekiz maçta yalnızca bir kez (geçen hafta konuğu Fenerbahçe karşısında 0-1) mağlup olan Bursaspor, olumlu gidişata alacağı puan veya puanlarla devam etmek istiyor. Trabzonspor ise son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle Rıza Çalımbay döneminin keyfini çıkarıyor. Bordo-mavililer zirve tırmanışını sürdürmenin peşinde.

İşte 11’ler:

Trabzonspor: Onur, Tomas, Uğur, Mas, Pereira, Okay, Kucka, Yusuf, N’Doye, Abdülkadir, Burak

Bursaspor: Harun, Titi, Ekong, Ertuğrul, Badu, Yusuf, Barış, Furkan, Batalla, Delarge, Stancu