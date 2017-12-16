Trabzonspor Basketbol Kulübü, Başantrenör Markovski ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Basketbol, Başantrenör Zare Markovski ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11´inci haftasında bugün sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece’ye 113-105 mağlup olan Trabzonspor’da başantrenör Zare Markovski ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Başantrenör Zare Markovski ile yollarını ayırdı. Zare Markovski’ye Trabzonspor’a katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz” ifadesine yer verildi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 105-113 Demir İnşaat Büyükçekmece Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'in 11. haftasında konuğu Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 113-105 mağlup oldu. Maçın normal süresi 84-84'lik eşitlikle sona erdi. İlgili Haberi Oku