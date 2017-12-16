TFF 1. Lig | Çaykur Rizespor 4-0 Ümraniyespor
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 21. dakikada Samudio sağdan ceza alanına indi, ortaladığı topa Kweuke kafayı vurdu top kalecide kaldı. 22. dakikada Özgür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunu kafa ile karşılayan Robin, topu auta gönderdi. 51. dakikada ceza sahası içerisinde Özgür Çek'in pasını iyi değerlendiren Kweuke takımını öne geçirdi. 1-0.
73. dakikada Çaykur Rizespor atağında Petrucci'nin pasında Lincoln'un sert vurduğu şutta top kale direğine çarparak auta çıktı. 76. dakikada Rizesporlu oyuncu Orhan'ın, Ümraniyesporlu Drole tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Saadane penaltıyı gole çevirdi. 2-0.
86. dakikada oyuna yeni giren Çaykur Rizesporlu oyuncu Ozan Papaker'in Ümranyesporlu Appındangoye tarafından ceza sahası çizgisinde düşürülmesi sonucu hakem Appındangoye'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Kazanılan serbest vuruşta Mehmet Uslu'nun şutunda top üst direğe çarparak kaleye girdi. 3-0.
90+4. dakikada Çaykur Rizesporlu Samudio'nun ceza sahası dışından vurduğu şutta top kaleci Burak'tan döndü. Topu önünde bulan Çaykur Rizesporlu Süleyman topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi. 4-0.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Çınar, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay
Çaykur Rizespor: Gökhan, Mehmet, Orhan, Saadane, Ümit, Robin, Petrucci, Kweuke (Ozan dk. 83), Recep (Lincoln dk. 46), Samudio, Özgür (Süleyman dk. 70)
Ümraniyespor: Burak, Appindangoye, Timur, Vasilogiannis, Bulut (Henrique dk. 57), Rangelov, İbrahim (Bahadır dk. 84), Mehmet Seyfettin, Merthan, Drole (Serdar dk. 78), Samet
Goller: Kweuke (dk. 51), Saadane (dk. 76 pen.), Mehmet (dk. 86), Süleyman (dk. 90+4) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kartlar: Appindangoye (dk. 86) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Petrucci (Çaykur Rizespor), Bulut, Drole, İbrahim (Ümraniyespor)