TFF 1. Lig | Çaykur Rizespor 4-0 Ümraniyespor

TFF 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor, konuğu Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan Ümraniyespor'la puan farkını 1'e indirmiş oldu.

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