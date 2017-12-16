Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Banvit 68-64 Darüşşafaka
Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11´inci hafta karşılaşmasında özellikle son periyottaki üstün oyunuyla Darüşşafaka Basketbol takımını evinde 68-64 yenerek, ligdeki 5´inci galibiyetini elde etti.
Banvit, ilk 4 dakikayı Vidmar, Caloiaro ve Rıdvan’ın basketleriyle 11-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra konuk ekip Wilbekin ile etkili olurken, tecrübeli oyuncu bitime 2.52 dakika kala skoru 13-11’e getirdi. Darüşşafaka Basketbol’dan Kidd’in son saniyedeki dış atış basketine karşın Banvit ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.
İkinci periyodun ilk dakikalarında her iki ekip de hücumlardan boş döndü. İlk sayıyı Olano teknik faul atışlarından kazandı ve skoru eşitledi (21-21). Giderek hızlanan oyunda bu kez her iki ekip de hücumda üst üste sayılar bulurken, devrenin bitimine 5 dakika kala Banvit’te sakatlıktan yeni kurtulan Tolga turnike basketiyle önce takımını 30-27 öne geçirdi ardından yine skor üretmeye devam etti. Ancak devrenin bitimine 2.40 dakika kala skoru Wilbekin ile 33-33’e eşitleyen Darüşşafaka Basketbol, geride kalan bölümde Kidd ve Cummings’in basketleriyle etkili oldu ve devreye de 42-35’lik skor avantajıyla girdi.
Dönüşte Furkan’ın basketiyle birlikte farkı 9’a çıkaran konuk ekibe Banvit’ten Taylor cevap verdi. Banvit, bu dakikalarda rakibinin sert savunmasını aşmakta zorlandı. Maçın 24’üncü dakikasına 46-38 önde giren Darüşşafaka Basketbol, hücumlarını çoğalttı ve Banvit’in toparlanmasına karşın Wilbekin’in son saniye basketiyle kader periyoduna da 57-54 önde başladı.
Maçın son çeyreğinin başında konuk ekipten Johnson’un peş peşe basketleriyle skor konuk ekip lehine 61-54’e geldi. Banvit bu bölümde skor üretmekte zorlandı. Ancak daha sonra toparlanan Bandırma temsilcisi, Taylor’un basketleriyle farkı azaltırken bitime 4.48 dakika kala Thomas’ın basketiyle de skoru 61-61’e eşitledi. Heyecanın zirve yaptığı bu anlarda üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Seyircinin desteğini arkasına alan ve Kulig’in basketiyle bitime 27 saniye kala 68-64’lük skor avantajını yakalayan Banvit, Darüşşafaka Basketbol’un son hücumunda sayılara sert savunmasıyla izin vermedi ve parkeden bu skorla galip ayrıldı.
SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Ziya Özorhon, İsmail Aydın, Alper Özgök
BANVİT: Thomas 7, Kulig 10, Tolga 5, Can, Vidmar 11, Rautins 6, Rıdvan 5, Taylor 13, Caloiaro 11
DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Kidd 11, Wilbekin 10, Kartal 4, Muhammed, Cummings 8, Okben, Furkan 2, Olano 10, Johnson 19, Eric
1. PERİYOT: 21-19
DEVRE: 35-42
3. PERİYOT: 54-57