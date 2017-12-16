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SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan Domagoj Vida açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Serdar Ali Çelikler'in 'Fenerbahçe Vida'ya 4.5 milyon euro teklifte bulundu' iddiasını yalanladı.
13:5416 Aralık 2017
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SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan Domagoj Vida açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı savunma oyuncusu Domagoj Vida ile transfer görüşmesi yaptıkları iddialarını yalanladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda sert ifadeler kullanan Yıldırım, “Bu tür tabiri caizse aptalca iddiaların 2 camiayı karşı karşıya getirmek adına ortaya atıldığını düşünmekteyim” dedi.Resmi siteden yayınlanan açıklama şöyle;

“Dün akşam NTV Spor’da yayınlanan bir programda, kulübümüzün, Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edilen Domagoj Vida’nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş, ne yazık ki bu iddia bazı internet sitelerinde yer bulmuştur.

Bahse konu oyuncuyla herhangi bir ilgimiz bulunmamakla birlikte, bu tür tabiri caizse aptalca iddiaların 2 camiayı karşı karşıya getirmek adına ortaya atıldığını düşünmekteyim. Söz konusu iddia tamamıyla yalandır.

Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

Aziz YILDIRIM”

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Etiketler
açıklama Aziz Yıldırım beşiktaş Fenerbahçe transfer vida
Son güncelleme: 13:57 | 16.12.2017
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