Rıza Çalımbay: ‘Penaltıları Burak’tan dolayı mı vermiyorlar bilmiyorum’

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursaspor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi. Çalımbay, “Burak’ın bulunduğu pozisyonlarda 1-2 tanesi yüzde 100 penaltıydı. Burak’tan dolayı mı vermiyorlar bilmiyorum. Biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Burak konusunda önyargılı olmamalarını, Burak’ın düştüğünü bazen kabul etmeleri gerekiyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bursa maçı final maçlarından bir tanesiydi. Bundan öncekiler gibi. Hepsi bizi yukarıya taşıyacak maçlardı. Kaybedeceğimiz puanların telafisi zor olacaktır. Her maça final havasında baktık. Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Bursaspor iyi takım. Özellikle deplasmanda iyi kapanan takım. İkinci yarı güzel şeyler yaptık. Daha da farklı olabilirdi. Arkadaşlarımız inanılmaz şekilde mücadele ettiler. Karabükspor ile oynayacağımız final maçı kaldı. En iyi şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Oynatmayan bir takım, pozisyon vermeyen bir takım Bursaspor. İkinci yarı golü bulduktan sonra güzel net pozisyonlarımız oldu” dedi.

Hakemlerin golcü oyuncu Burak Yılmaz ile ilgili önyargılı olmamaları gerektiğine dikkat çeken Çalımbay, “Burak'ın bulunduğu pozisyonlarda 1-2 tanesi yüzde 100 penaltıydı. Burak'tan dolayı mı vermiyorlar bilmiyorum. Biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Son dakikada gol yesek berabere bitecek. Burak'ın pozisyonlarında önyargılı olmamaları gerekiyor. Burak mükemmel özellikleri olan oyuncu. Hakemler için doğru kararlar vermek zor ama biraz daha dikkatli bakarlarsa 1-2 penaltı pozisyonu var. Söyleyecek bir şey yok. Devam edeceğiz sonuna kadar. Burak konusunda önyargılı olmamalarını, Burak'ın düştüğünü bazen kabul etmeleri gerekiyor” diye konuştu. Trabzonspor Bursaspor: 1-0 (Maç sona erdi) Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı kritik Trabzonspor Bursaspor maçıyla devam etti. Ev sahibi sahadan Yusuf Yazıcı'nın 51'deki muhteşem golüyle 1-0 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. İlgili Haberi Oku

‘Sıkıntı olursa transferden vazgeçeriz’

Her geçen gün daha iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Çalımbay, “Benim önceliğim ilk 11'i bulmaktı. 1-2 arkadaşımız değişiyor. Onazi Kasımpaşa maçında sahanın en iyilerdendi ama bu maçta oynatmadık. Onazi'yi oynatmadığımız için üzüldük. Belli bir iskelet ve oyun sistemi kurduk ama bazı eksiklerimiz var. 1-2 takviye yaparak orayı daha iyi yapmak için de olanaklarımızı bulmaya çalışacağız. Maddi imkanlarından sıkıntı yaşamazsak transfer düşünürüz. Sıkıntı olursa transferden vazgeçeriz. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Final ve kupa maçı var. Kupa da önemli. Sonuna kadar gitmemiz lazım. İkinci yarı daha zor maçlar oynayacağız ama avantajımız rakiplerimizin hepsinin buraya gelecek olması. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Futbolcu arkadaşlarımız da bütün gayreti gösterip birlik beraberlik yaşadılar” dedi. Trabzonspor`da Yusuf Yazıcı ve Juraj Kucka arasında ilginç diyalog! Trabzonspor ile Bursaspor'u bir araya getiren maçın ilk yarısında Yusuf Yazıcı ile Juraj Kucka arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kucka bir endirekt serbest vuruş öncesinde topun başına gelen Yusuf'u sert bir şekilde itti ve atışı kendisi kullandı. İlgili Haberi Oku

‘Ben görsem olaya tepkim daha farklı olurdu’

Onazi'nin yedek kulübesinde teknik heyete saat göstermesine ilişkin yöneltilen soruya ise deneyimli teknik adam, “Ben görsem olaya tepkim daha farklı olurdu. Kimsenin öyle bir şey yapmaya hakkı yok. Rodallega'ya da ‘Ben seni bu dakikada oyuna sokmak istemem ama şu an ihtiyacımız var sana' dedim ve oyuna aldım. Kendim de futbol oynadığım için öyle durumlarda ne yapacağımı biliyordum. Ben de son 1 dakikada oyuna da girdim. Bizim o vakti geçirmemiz gerekiyordu. Hugo'yu alma nedenlerimizden bir tanesi defansif açıdan yaşadığımız sıkıntılardı. Ona karar verdim ama Onazi'nin o hareketini görmedim” yanıtını verdi.

‘Kapasiteyi biraz daha yukarıya taşımak lazım’

Takım olarak mücadeleyi bırakmayacaklarını belirten Çalımbay, “Bütün maçları en iyi şekilde bitmek için uğraşıyorum. Karabükspor maçı bu maçtan daha zor olabilir. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Bursa maçı beklediğimiz gibi oldu. Diğer maç da öyle olacak. Mücadelemizi bırakmayacağız. Bu mücadelenin üstüne oyunumuzu zenginleştirmemiz lazım. Kapasiteyi biraz daha yukarıya taşımak lazım. Devre arasını iyi şekilde değerlendirebilirsek çok daha iyi yerlere geleceğiz” diye konuştu. Paul Le Guen: `Sakat oyuncularımız döndüğünde daha iyi olacağız` Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Her şeye rağmen başımızı dik tutmalıyız. Sakat oyuncularımız döndüğünde mutlaka daha iyi olacağız” dedi. İlgili Haberi Oku