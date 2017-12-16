Paul Le Guen: ‘Sakat oyuncularımız döndüğünde daha iyi olacağız’

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Her şeye rağmen başımızı dik tutmalıyız. Sakat oyuncularımız döndüğünde mutlaka daha iyi olacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Bu akşam geçen haftaki Fenerbahçe maçının ardından zor bir karşılaşma bizi bekliyordu. Fenerbahçe karşılaşmasındaki gibi elimizden geleni yaptık ama sonuç yetmedi. Oyuncularımız savaşma ruhunu ortaya koydular ama iki karşılaşmadan da sonucu çıkartamadılar” dedi. Maç öncesi yaşadığı rahatsızlığa ilişkin de konuşan Le Guen, “Problem yaşadım ama bu problem çözüldü. Sağlık ekibine teşekkür etmeliyim. Benimle ilgilendiler ve sorunu çözdüler” şeklinde konuştu.

‘Her şeye rağmen başımızı dik tutmalıyız’

Maçın ilk yarısında çok fazla top kaybı yaptıklarına dikkat çeken deneyimli teknik adam, “Bence ilk yarıda çok fazla top kaybı yaptık. Organizasyonumuz iyi seviyedeydi ama topu kaptığımız zamanlarda sakinliğimizi koruyamadık. Mikel, Jorquera, Behich ve Badu gibi oyuncularımız eksikti. Çok fazla sayı bu. Her şeye rağmen başımızı dik tutmalıyız. Sakat oyuncularımız döndüğünde mutlaka daha iyi olacağız” dedi. Trabzonspor Bursaspor: 1-0 (Maç sona erdi) Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı kritik Trabzonspor Bursaspor maçıyla devam etti. Ev sahibi sahadan Yusuf Yazıcı'nın 51'deki muhteşem golüyle 1-0 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. İlgili Haberi Oku

Devre arası transfer döneminde önceliklerinin takımın omurgasını korumak olacağına dikkat çeken Le Guen, “En çok süre alan 13-14 oyuncuyu kadroda tutmak önceliğimiz olacak. 2, 3 ya da 4 oyuncuyu kadroya eklemek iyi olacak. Düzenli oynayan oyuncularımız ve sık süre alan 3-4 yedek oyuncumuzu kadroda tutabilmek önceliğimiz olacak” diye konuştu.

Bir soru üzerine Türkiye'de muazzam bir atmosferin olduğunu belirten Le Guen, “Bunların arasında en iyi olan da Bursa'daki atmosfer. Bursa'daki atmosferi hiçbir yerde görmedim. Stadyuma gelen taraftarlar oradaki atmosferle beklentinin büyük olduğunu hissettiriyorlar. Bugün burada olduğu gibi” diye konuştu.