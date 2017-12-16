Ömer Onan’dan ilginç Zeljko Obradovic anısı

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Obradovic'in Fenerbahçe Doğuş'un başına geçtiği zamanlarda yaşadığı bir diyaloğu anlattı.

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su ve eski Fenerbahçeli milli basketbolcu Ömer Onan, Fenerbahçe Doğuş’un başantrenörü Zeljko Obradovic ile geçen bir anısını anlattı.

Sports TV’deki ‘Basketbol Gecesi’ programına katılan Onan, Obradovic’in Fenerbahçe’nin başına geçtiği ilk dönemde altyapı antrenörlerinin idmanları izlememesi konusunda şikayetçi olduğunu anlattı.

İşte Onan’ın anlattığı o diyalog;

“Obradovic ilk sene geldi, ben o zaman oyuncuydum. Yaz idmanları yapıyoruz her gün Ülker Arena’da. Dedi ki bana, ‘Sizin altyapı koçları müthiş herhalde, her şeyi çok iyi yapıyorlar’. ‘Neden hoca ne oldu’ dedim, ‘Benim 5 tane Avrupa şampiyonluğum var 1 aydır burada antrenman yapıyorum bir kişi gelip seyretmez mi? Yazın klinik yapıyorum saati kaç liradan millet hücum ediyor. Burada bedava, ben burada çalışıyorum bir altyapı antrenörü gelmez mi?’ dedi.”