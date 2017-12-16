Hem sanat hem spor

SON yılların yükselen yıldızı sualtı sporları, yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Birçoğumuz bilmese de sualtı sporlarında Türkiye dünyanın zirvesinde yer alıyor.

2017 yılı da bu branşımızda başarılarla dolu geçti. Sualtı sporlarında 2017'nin son uluslararası yarışması olan 16. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda yarışan Sualtı Fotoğraf Milli Takımımız yarışmanın en prestijli kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. Geçen ay Meksika'daki şampiyonada ülkemizi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan (TSSF) Asım Dumlu'nun kafilebaşkanlığını ve takım kaptanlığını yaptığı, Cenk Ceylanoğlu, Sinem Ceylanoğlu, Taner Atılgan ve Çağlar Atılgan'dan oluşan Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'mız temsil etti.

Balık, makro, konulu makro, geniş açı ve modelli geniş açı kategorilerinde yapılan şampiyona sonunda 5 ayrı kategoride en iyi ilk üç fotoğraf seçildi. Toplam alınan puanlara göre de dünya şampiyonları belirlendi. Milli takım fotoğrafçılarımız Cenk Ceylanoğlu ve Sinem Ceylanoğlu şampiyonanın en prestijli kategorisi olan modelli geniş açıda Dünya Şampiyonu oldular. Cenk veSinem makro kategorisinde de dünya dördüncülüğünü elde ettiler.

Cenk Ceylanoğlu, aldığı toplam puanlarla yarışmalarda dünya üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Sualtındaki uluslararası mücadelede milli fotoğrafçılarımız Taner Atılgan ve Çağlar Atılgan ise modelli geniş açı kategorisinde beşinci oldular ve göğsümüzü kabarttılar.

Başta TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen olmak üzere hepsine yürekten teşekkürler…