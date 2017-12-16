Hastaneye kaldırılan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen için flaş gelişme

Trabzonspor deplasmanı öncesi dün rahatsızlanan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen taburcu oldu.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, sabah saatlerinde taburcu edilirken, Fransız çalıştırıcı öğle saatlerinde uçak yoluyla Trabzon’a hareket edecek.

Süper Lig´de Bursaspor´un Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadele için çıktığı yolculukta takım otobüsünde rahatsızlık yaşayan yeşil beyazlı ekibin teknik direktörü Paul Le Guen, kaldırıldığı özel bir hastanede bir geceliğine müşahede altında kalmasının ardından sabah saatlerinde taburcu edildi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay: `Bir hocamızda problem yoktu, hocamızda da problem oldu` Bursaspor Başkanı Ali Ay, Teknik Direktör Paul Le Guen'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir hocamızda problem yoktu, hocamızda da problem oldu. 4-5 sakatımız var, hoca da sakatlandı ama geçici bir sakatlık. Hocamız bugün müşahede altında. Yarın inşallah saat 13.00 uçağıyla Trabzon'a gelecek” dedi. İlgili Haberi Oku

Hastane Başhekimi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Melih Çekinmez yaptığı açıklamada, “Dün akşam saatlerinde karın ağrısı nedeniyle yatırdığımız Bursaspor Teknik Direktörümüz Paul Le Guen´i bugün sabah saatlerinde taburcu ettik. Gayet sağlıklı kendisi. Takımının yanında olmak istediğini söyledi. Sağlığında da herhangi bir problem olmaması dahilinde sabah taburcu ettik. Herhangi bir sıkıntısı yok” ifadelerini kullandı.

Le Guen´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Fransız çalıştırıcı daha sonrasında hastaneden ayrıldı. Fransız çalıştırıcı, öğle saatlerinde İstanbul´dan Trabzon´a hareket edecek olan tarifeli uçakla birlikte takımın kamp yaptığı otele gidecek.