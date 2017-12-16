Hamit Altıntop’tan Beşiktaş’a Bayern Münih tavsiyeleri!

Bir dönem Bayern Münih forması giyen Hamit Altıntop, Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'a tavsiyelerde bulundu.

SÖZCÜ, hem Bayern Münih'i hem de Türk futbolunu yakından tanıyan Hamit Altıntop ile Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi eşleşmesindeki şansını ve Galatasaray'ın durumunu konuştu.

Mesut Yıldırım'a tele-röportaj veren Hamit, çarpıcı açıklamalar yaptı. Sözlerine Beşiktaş ile başlayan 35'lik tecrübe şu ifadeleri kullandı:

“Bayern Münih son 10 seneyi çok çok iyi geçirdi. Beşiktaş adına biraz şanssız bir kura oldu. Şampiyonlar Ligi'nde lider olduktan sonra böyle bir kura çekmesi gerçekten talihsizlik. Turun iki maç olması avantaj olabilir. Beşiktaş ilk müsabakadan güzel bir sonuç alırsa şansı olur. Mütevazı olmaları gerek. Karşıda kimin olduğunu bilmeliler. Çünkü Bayern turu değil, şampiyonluğu istiyor. Almanya Ligi'nde de farkı açtı. Teknik Direktör Jupp Heynckes'in gelmesiyle yine ayrı bir hava kazandılar. Bayern'in Beşiktaş'ı analiz etmesi için uzun zamanı var. Beşiktaş'ın da aynı şeyleri yapması lazım. Futbolda her şey olur. Beşiktaş'ın da yıldızları var. Ve unutulmasın, Vodafone Park gibi bir evi var. Bu gücü kullanmalı. Ama yine söylüyorum, mütevazı olsunlar. Geçen iki sene içinde Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbol rakiplerini strese sokmuştu. Ama bu sene biraz sallandılar.”

BİR ZAMANLAR BAYERN’İN YILDIZIYDI

Türk futbolunun yakın tarihinin en kariyerli isimlerinden Hamit Altıntop, Schalke 04'te parlayıp Bayern Münih'te 4 sene ve 109 maçta forma giydi, daha sonra Real Madrid'in yolunu tuttu. Real'de tutunamayıp Galatasaray'a geçen Hamit, Cimbom'da da sakatlıklar nedeniyle istikrarı yakalayamadı. Şu anda Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt 98 forması giyen 35 yaşındaki orta saha, takımını ligde tutmaya çalışıyor. A Milli Takım için 84 maça çıkan Hamit Altıntop, kulüp kariyerinde 16 kupa kaldırdı.

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