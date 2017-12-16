Giuliano geçen sezonu 14 maçta yakaladı

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Giuliano, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 28 maçta attığı golü bu sezon 14 müsabakada kaydetti.

Fenerbahçe'nin bu sezon Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı yıldız Giuliano sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.

Son dönemde attığı gollerle takımını sırtlayan Brezilyalı aynı zamanda bu performansı ile taraftarın en çok ilgi gösterdiği oyuncu durumunda. Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla oynadığı 28 müsabakada 8 gol atıp 7 asistlik performans gösteren Giuliano bu sezon ise farklı bir daha etkili bir oyun ortaya koyuyor.

Sarı-lacivertli formayla adeta yeniden doğan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 Süper Lig maçında 8 gol ve 1 asistlik performansıyla takımını sırtlıyor.

Süper Lig'de son oynanan Bursaspor mücadelesinde takımının tek golünü atıp galibiyete taşıyan Giuliano, Fenerbahçe formasıyla o müsabakada 8. golünü attı ve geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 28 maçta kaydettiği 8 golü şimdiden yakalamış oldu. Fenerbahçe`de transfer harekatı! Aykut Kocaman`ın transfer listesi... Orta sahaya takviye için Cabaye ve Taider, sol bek için de Zeca ve Sidcley gündemde. Takıma ve bütçeye en uygun iki isim kadroya dahil edilecek. İlgili Haberi Oku

10 NUMARA MEVKİİNDE DAHA İYİ

Fenerbahçe'de çıktığı ilk maçlarda daha çok sağ kanatta oynayan Giuliano bu pozisyonda bekleneni veremeyince Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından Yeni Malatyaspor müsabakasında 10 numara mevkisinde görev aldı. Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde Giuliano 1 kez fileleri havalandırmıştı. Bu müsabaka sonrasında oynanan 8 maçta da 10 numara olarak görev yapan 27 yaşındaki oyuncu yükselen bir form grafiği çizdi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sonra uzun bir süre 10 numara mevkisinde pek bir varlık gösteremeyen sarı-lacivertlilerde Giuliano'nun gösterdiği bu performans hem Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın hem de taraftarın yüzünü güldürüyor.