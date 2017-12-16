Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: ‘Pozisyon vermeme anlamında bir gelişme var’

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "3 haftadır pozisyon vermeme anlamında takımımda bir gelişme var" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta müsabakasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, “İkinci yarı istediğimiz gibi bir oyun oldu. Çocuklar çok iyi mücadele etti. Onların girmiş olduğu bir pozisyon var. Bizim de duran toptan girdiğimiz 2 pozisyon var.

Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. 3 haftadır pozisyon vermeme anlamında takımımda bir gelişme var. Bir puanların değerleri ileride anlaşılacak” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU: Gençlerbirliği 0-0 Kasımpaşa | Spor Toto Süper Lig 16. hafta Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. İlgili Haberi Oku