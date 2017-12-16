Galatasaray’da Serdar Aziz sürprizi!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde son antrenmanda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yıldız futbolcunun yarın oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek.

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da hafta içi iki idmanı kaçıran Serdar Aziz, son antrenmanda yer aldı.

Lider Galatasaray, ilk yarının son deplasman maçında Malatya’nın konuğu olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılılar’da bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hafta içindeki iki idmanı kaçıran, takımla birlikte yapılan son antrenmanda yer alan Serdar Aziz’in durumu maç saatinde netleşecek.

Sarı kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Mariano’nun yerine sağ bekte Jason Denayer’e görev vermeyi planlayan Tudor, sol bekte ise Martin Linnes’i oynatacak.

Hırvat çalıştırıcının kanatlarda da Yasin Öztekin ve Sofiane Fegouli’ye görev vermesi bekleniyor.

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