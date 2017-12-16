Galatasaray, deplasman kabusunu Evkur Yeni Malatya’da sona erdirmek istiyor

Süper Lig'de son 3 deplasmandan maçından galibiyet çıkartamayan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kötü gidişata 'dur' demek istiyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte son 3 deplasmandaki kötü seriyi bitirmek istiyor.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.30'da deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Liderliği bırakmak istemeyen Aslan, devre arasına kadar puan kaybetmek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde son 3 deplasman karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Trabzonspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 5-1 ve Beşiktaş'a da 3-0 mağlup oldu. Malatyaspor müsabakası ile deplasmandaki kötü seriyi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aynı zamanda devre arasına kadar da puan kaybı yapmamayı hedefliyor. Galatasaray, bu maçlarda toplam 10 gol yerken, sadece iki gol atabildi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.30'da deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 15 haftada sarı-kırmızılılar 32 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Malatyaspor ise 16 puanla 13. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligde son olarak evinde T.M. Akhisarspor'u 4-2 mağlup ederken Malatya ekibi ise Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Hamit Altıntop`tan Beşiktaş`a Bayern Münih tavsiyeleri! Bir dönem Bayern Münih forması giyen Hamit Altıntop, Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'a tavsiyelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

GOMIS OYNAYABİLECEK

Akhisarspor karşılaşmasında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket sonucunda kırmızı kartla oyundan atılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun verdiği 1 maçlık cezayı Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor karşılaşmasında tamamladı. Teknik Direktör Igor Tudor'un görev vermesi halinde Gomis, yine takımın en önemli gol silahı olacak. Gomis, ligde geride kalan 15 haftada 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Maicon, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Malatya karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı devam eden Latovlevici, Mariano ve Tolga Ciğer ise mücadelede forma giyemeyecek. Arda Turan için flaş Beşiktaş iddiası! 6 ay planı... Siyah-beyazlı kulislerde, Arda Turan'ın sezon sonuna kadar kiralanacağı konuşuluyor. Tecrübeli oyuncunun ailesinin de Galatasaray'a kırgınlıkları nedeniyle bu transfere olumlu yaklaştığı iddia ediliyor İlgili Haberi Oku

DÜDÜK ALİ PALABIYIK’TA

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Ali Palabıyık, kariyerinde 14 kez Galatasaray maçlarında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 7 kez galip gelirken, 4 kez mağlup oldu. 3 kez de berabere kaldı. Palabıyık, bu mücadelelerde Galatasaraylı futbolculara 41 sarı ve 4 kırmızı kart gösterirken, rakipleri ise 38 sarı ve 2 kırmızı kart ile ceza ile cezalandırdı.