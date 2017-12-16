FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid’in

Abu Dabi'de oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Real Madrid, Brezilya ekibi Gremio'yu 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'nde Real Madrid, Gremio’yu 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Abu Dabi’deki Mohammed Bin Zayed Stadı’nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, Gremio karşısında 1-0 kazanarak dünyanın en büyüğü oldu.

Real Madrid’e şampiyonluğu getiren golü 53. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa’nın ardından 3. büyük kupayı da müzesine götürdü. Dünyanın en tuhaf maçı! Al Jazira ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşma yaşanan saçma olaylarla gündeme damgasını vurdu. İlgili Haberi Oku