FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid’in
Abu Dabi'de oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Real Madrid, Brezilya ekibi Gremio'yu 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'nde Real Madrid, Gremio’yu 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Abu Dabi’deki Mohammed Bin Zayed Stadı’nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, Gremio karşısında 1-0 kazanarak dünyanın en büyüğü oldu.
Real Madrid’e şampiyonluğu getiren golü 53. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa’nın ardından 3. büyük kupayı da müzesine götürdü.