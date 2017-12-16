Fenerbahçe’de transfer harekatı! Aykut Kocaman’ın transfer listesi…
İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Fenerbahçe, teknik heyetin raporu doğrultusunda devre arasında orta saha ve sol beke takviye yapmak istiyor.
Aykut Kocaman'ın istediği ‘yıldız değil takım oyuncusu' formatına uyacak isimler masada.
İki mevki, transferde öncelikli: Orta sahanın ortası ve sol bek.
İki yönlü orta saha için iki isim ön plana çıkmış durumda: İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace forması giyen 31 yaşındaki Fransız Yohan Cabaye ve Bologna'da oynayan 25 yaşındaki Cezayirli Saphir Taider.
Cabaye’nin kontratı sezon sonunda bitiyor. L'Equipe'in iddiasına göre, Bologna ile sözleşmesi 2019'da sona erecek Taider'i ise Fenerbahçe'nin yanı sıra Başakşehir, Hamburg ve Eintracht Frankfurt da istiyor.
Fenerbahçe, sol beke ise yeni ‘Roberto Carlos'unu arıyor.
Santos ile sözleşmesini ücretinin ödenmediğini gerekçe göstererek fesheden Zeca ve Brezilya ekiplerinden Atletico Paranaense'den Sidcley'in listede olduğu belirtiliyor.