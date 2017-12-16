Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe’de transfer harekatı! Aykut Kocaman’ın transfer listesi…

Orta sahaya takviye için Cabaye ve Taider, sol bek için de Zeca ve Sidcley gündemde. Takıma ve bütçeye en uygun iki isim kadroya dahil edilecek.
09:3416 Aralık 2017
0
Fenerbahçe’de transfer harekatı! Aykut Kocaman’ın transfer listesi…

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Fenerbahçe, teknik heyetin raporu doğrultusunda devre arasında orta saha ve sol beke takviye yapmak istiyor.

Aykut Kocaman'ın istediği ‘yıldız değil takım oyuncusu' formatına uyacak isimler masada.

İki mevki, transferde öncelikli: Orta sahanın ortası ve sol bek.

İki yönlü orta saha için iki isim ön plana çıkmış durumda: İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace forması giyen 31 yaşındaki Fransız Yohan Cabaye ve Bologna'da oynayan 25 yaşındaki Cezayirli Saphir Taider.

Cabaye’nin kontratı sezon sonunda bitiyor. L'Equipe'in iddiasına göre, Bologna ile sözleşmesi 2019'da sona erecek Taider'i ise Fenerbahçe'nin yanı sıra Başakşehir, Hamburg ve Eintracht Frankfurt da istiyor.

Fenerbahçe, sol beke ise yeni ‘Roberto Carlos'unu arıyor.

Santos ile sözleşmesini ücretinin ödenmediğini gerekçe göstererek fesheden Zeca ve Brezilya ekiplerinden Atletico Paranaense'den Sidcley'in listede olduğu belirtiliyor.

15 Aralık 2017 Aykut Kocaman ilk gözağrısına karşı!.. Teknik direktörlük kariyerine İstanbulspor´da başlayan Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda eski takımına rakip oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe
Son güncelleme: 09:35 | 16.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER