‘Dün, Bugün ve Yarın: Galatasaray’ın Spora Katkıları’ forumu gerçekleşti, Özbek müjdeyi verdi!

Galatasaray Lisesi'nin 150. Yıl Etkinlikleri kapsamında, Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda ‘Dün, Bugün ve Yarın: Galatasaray’ın Spora Katkıları’ başlıklı forum düzenlendi. Forumda açılış konuşmasını yapan Dursun Özbek, Galatasaray tarihini anlatan bir sinema filmi çekileceğinin müjdesini verdi.

Galatasaray Lisesi’nin 150. Yıl Etkinlikleri kapsamında Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu tarafından Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda ‘Dün, Bugün ve Yarın: Galatasaray'ın Spora Katkıları' başlıklı forum düzenlendi. Forumda Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaraylı gazeteci ve yazar Hasan Cemal, gazeteci ve yayıncı Caner Eler konuşmacı olarak katıldı. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ve birçok lise mezunu da forumda yer aldı. Forumun açılış konuşmasını Başkan Dursun Özbek gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın kültür yuvası olduğunu ve birçok anlamda Türkiye'ye katkılarda bulunduğunu vurgulayan Özbek, “Galatasaray Spor Kulübü de bunlar birisidir. Galatasaray dediğimiz zaman zihnimizden neler geçer, bazı şeyler söylemek istiyorum. Çağdaş ve modern eğitim anlayışı ilim irfan yuvası. Okul sıralarında başlayıp, hayatın her alanında devam sosyal proje. Sportif bilinçten ve bize kazandırdıklarından bahsetmek istiyorum. Dünyada var olduğundan beri köyler, devletler, uluslar kavga içinde olmuşlar. Dünya savaşlarını hatırlayalım. Bu mücadele hep var. Ekonomik alanda mücadele devam ediyor. Rekabet her yerde var. Sporun içine de var. Spor rekabet hizmetlerini taşımasına rağmen bittikten sonra el sıkışılıyor. Kurumuz Ali Sami Yen'de benzer bakış açısından yol çıkmış” diye konuştu.

Galatasaray`da Serdar Aziz sürprizi! Galatasaray'da sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde son antrenmanda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yıldız futbolcunun yarın oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek. İlgili Haberi Oku

‘Galatasaray tarihini anlatan film yapacağız’

Galatasaray tarihinin anlatıldığını bir sinema filmi yapılacağını açıklayan Başkan Özbek, “Dün senaryosunu okudum. Gerçeğe dayalı bir senaryo. Galatasaray gençleri hedefi, Galatasaray adını dünyaya duyurmaktır. Bu yüzden kadere çalım atmayı denediler. Spor kulübü değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sivil toplum örgütlerin birisi olmuştur. Başarılar kulüp kazanımı değil, ülke kazanımı olmuştur. Galatasaray birçok spor branşının bu topraklarda filizlenmesini sağlamıştır. Başarılar kadar ülke insanına spor bilinci aşıladı. Bu bilinç, ‘sporu spor olsun' diye yapmaktan çok daha ötede, Galatasaray'ın en iyi olma hedefini kimliğine işlemesi ve bunu da tarihin her döneminde başarmasıdır” diye konuştu.

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin Türkiye dendiğinde akla en başta Galatasaray'ın geldiğini ifade eden Özbek, “Bu 112 yıllık çınarın spora dair ektiğinin karşılığını fazla aldığını gösterir. Baba Gündüz'ün çok önemli bir sözü var. ‘Galatasaray, bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır'” diyerek sözlerini noktaladı.

Ünal Aysal`dan Adnan Polat`a cevap Galatasaray'ın eski başkanları Adnan Polat ve Ünal Aysal arasındaki düelloda yeni perde. Adnan Polat'ın yaptığı açıklamalara Ünal Aysal'dan yanıt geldi. İlgili Haberi Oku

Faruk Süren: ‘Bizim asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ydi’

17 yıl geçmesine rağmen UEFA Kupası'nı hala hatırladıklarını söyleyen Faruk Süren, “Gönül ister ki onu devam ettirelim. Çok güzel şeyler yaşadık. Bilinçli bir şekilde yürüdük. Dünyaya açılmak, ismimizi duyurmak çok önemli. Biz bu faktörlerden hareket ettik. Bizim yönetimimizin ortaya koyduğu bir şey değil. Biz bu hedefi miras aldık. Bunun da devam etmesi lazım. Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyordu ama UEFA Kupası'nı aldık. Bu kupayı da kazanırsak hiç mahsuru olmaz. Rakiplerimizde birkaç tane var. Biz de olabilir. Yenilmeden finale geldik. Oyuncularımızda da kazanma inancı vardı. Çok gururlandık. Beni üzen şey, VIP tribününde olan kişilerin yarısı sevinmiyordu. UEFA Kupası'nı kazandık, yarısı sevinmedi. Tekrar gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Başka kulüp yapamadan biz tekrar yapabiliriz. Bir takım olmak çok önemli. Yönetim, teknik heyete ve taraftarla takım oluyorsunuz. Başarı için sabırla beklenmesi lazım” açıklamasını yaptı.