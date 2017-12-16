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Didier Drogba’nın son hali şaşkına çevirdi

Galatasaray'da 1.5 yıl forma giyen dünya yıldızı Didier Drogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
10:1516 Aralık 2017
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Didier Drogba’nın son hali şaşkına çevirdi

Galatasaray’da 1.5 yıl forma giyen ve sarı kırmızlı taraftarların gönlünde taht kuran futbol yıldızı Didier Drogba yeni saç stilini hayranlarıyla paylaştı.

Yıllardır uzun saç stiliyle izlemeye alıştığım yıldız oyuncu radikal bir karar alıp saçlarının tamamını kazıttı.

Yeni stiliyle fotoğrafını paylaşan Drogba ‘15.12.2017 yeni bir ben doğdum’ açıklamasını yaptı.

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didier drogba galatasaray
Son güncelleme: 10:33 | 16.12.2017
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