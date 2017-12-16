CANLI İZLE: Trabzonspor Bursaspor maçı izle! Trabzonspor Bursaspor maçını canlı yayınlayan kanallar

Trabzonspor Bursaspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı kritik Trabzonspor Bursaspor maçıyla devam ediyor. İki takımın da galibiyet arayacağı zorlu karşılaşma hakkında merak edilenler haberimizde...

Trabzonspor Bursaspor maçı Süper Lig’in 16. haftasında oynanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, zirve yarışını yakından etkileyecek zorlu karşılaşmada Bursaspor'u konuk ediyor. 25 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer ile 24 puanla 8. yeşil-beyazlıları bir araya getiren mücadele devam ediyor.

Son sekiz maçta yalnızca bir kez (geçen hafta konuğu Fenerbahçe karşısında 0-1) mağlup olan Bursaspor, olumlu gidişata alacağı puan veya puanlarla devam etmek istiyor. Trabzonspor ise son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle Rıza Çalımbay döneminin keyfini çıkarıyor. Bordo-mavililer zirve tırmanışını sürdürmenin peşinde.

CANLI | Trabzonspor Bursaspor: 0-0 (İlk yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı kritik Trabzonspor Bursaspor maçıyla devam ediyor. İki takımın da galibiyet arayacağı zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

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İşte 11'ler:

Trabzonspor: Onur, Tomas, Uğur, Mas, Pereira, Okay, Kucka, Yusuf, N'Doye, Abdülkadir, Burak

Bursaspor: Harun, Titi, Ekong, Ertuğrul, Badu, Yusuf, Barış, Furkan, Batalla, Delarge, Stancu

TRABZONSPOR İLE BURSASPOR 83.RANDEVUDA

Trabzonspor ile Bursaspor Süper Lig’de 83. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 82 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 41 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor galip gelen taraf oldu. İki takım arasındaki 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor 123 gol attı ve kalesinde 66 gol gördü.

Trabzonspor ile Bursaspor arasında Trabzon’da oynanan 42 maçta konuk ekip sadece iki kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda Trabzonspor 26 galibiyet elde ederken 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor ilk galibiyetini 28 Ekim 2012’de 1-0’lık sonuçla elde ederken diğer galibiyeti ise 3 Haziran 2017’de 2-1’lık skorla elde ederek ligde kalmıştı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0’lık sonuçlarla elde etti.Puanları bir birine yakın

Trabzonspor ile Bursaspor Süper Ligin 16. haftasında oynayacakları maçla birlikte aralarındaki puan farkları belli olacak. Trabzonspor 25 puan ile 7. sırada yer alırken, Bursaspor ise 24 puan ile 8. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 28 çıkartacak. Konuk ekip ise kazanması durumunda Trabzonspor’un önüne geçmiş olacak.