CANLI ANLATIM Gençlerbirliği Kasımpaşa

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Detaylar ve maçın canlı skor anlatımı SKOR'da...

Süper Lig’de 16. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa 3 puan mücadelesi verecek. Son 2 maçında 4 puan toplayan Gençlerbirliği bu çıkışını Kasımpaşa maçında devam ettirmek istiyor. Son iki maçını kaybeden ve düşüşe geçen konuk ekipse kazanarak kötü gidişini bitirme amacında…

11’ler belli oldu

Gençlerbirliği: Hopf, Uğur, Ahmet, Palitsevich, N’Diaye, Scekic, Zeki, Diallo, Jailton, Manu, Skuletic

Kasımpaşa: Ramazan, Omeruo, Sadiku, Popov, Veigneau, Veysel, Trezeguet, Pavelka, Mensah, Murillo, Etoundi

MAÇ KADROSU

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar SKOR’da…