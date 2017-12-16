CANLI ANLATIM Gençlerbirliği Kasımpaşa
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Detaylar ve maçın canlı skor anlatımı SKOR'da...
Süper Lig’de 16. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa 3 puan mücadelesi verecek. Son 2 maçında 4 puan toplayan Gençlerbirliği bu çıkışını Kasımpaşa maçında devam ettirmek istiyor. Son iki maçını kaybeden ve düşüşe geçen konuk ekipse kazanarak kötü gidişini bitirme amacında…
11’ler belli oldu
Gençlerbirliği: Hopf, Uğur, Ahmet, Palitsevich, N’Diaye, Scekic, Zeki, Diallo, Jailton, Manu, Skuletic
Kasımpaşa: Ramazan, Omeruo, Sadiku, Popov, Veigneau, Veysel, Trezeguet, Pavelka, Mensah, Murillo, Etoundi
MAÇ KADROSU
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar SKOR’da…
MAÇ İSTATİSTİKLERİ