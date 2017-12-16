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CANLI ANLATIM Gençlerbirliği Kasımpaşa

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Detaylar ve maçın canlı skor anlatımı SKOR'da...
13:2116 Aralık 2017
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CANLI ANLATIM Gençlerbirliği Kasımpaşa

Süper Lig’de 16. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa 3 puan mücadelesi verecek. Son 2 maçında 4 puan toplayan Gençlerbirliği bu çıkışını Kasımpaşa maçında devam ettirmek istiyor. Son iki maçını kaybeden ve düşüşe geçen konuk ekipse kazanarak kötü gidişini bitirme amacında…

CANLI MAÇ ANLATIMIGençlerbirligi – Kasimpasa S.K.

11’ler belli oldu

Gençlerbirliği: Hopf, Uğur, Ahmet, Palitsevich, N’Diaye, Scekic, Zeki, Diallo, Jailton, Manu, Skuletic

Kasımpaşa: Ramazan, Omeruo, Sadiku, Popov, Veigneau, Veysel, Trezeguet, Pavelka, Mensah, Murillo, Etoundi

MAÇ KADROSU

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar SKOR’da…

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Etiketler
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